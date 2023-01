Videospiele sind beliebt, doch manchmal treiben sie ihre Spieler auch zur Weißglut. Grund dafür sind nicht zuletzt Spielmechaniken, die Unverständnis und manchmal einfach puren Hass auslösen. Es gibt Leute, die finden ihr Glück, ihre Entspannung, ihre innere Ruhe in Videospielen. Sie tauchen in eine Welt ein, in der sie ihre eigene hinter sich lassen können und alles tun und lassen können was sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...