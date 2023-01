Hansestadt Uelzen (ots) -Während der letzten, kleineren Baumaßnahmen, ist das Theater noch nicht uneingeschränkt barrierefreiBesuchern, die in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt und nicht auf einen Rollstuhl angewiesen sind, stellt die Hansestadt Uelzen eine Begleitperson zur Verfügung die helfen wird, im Notfall das Theater zu verlassen."Barrierefreiheit und Inklusion ist uns im Theater an der Ilmenau ein wichtiges Anliegen" sagt Annette Menzel, Leiterin der Veranstaltungsstätte.Sofern diese Besucher in der Lage sind eigenständig das Theater über die vorhandene Treppe zu verlassen, so werden sie beim Verlassen des Gebäudes begleitet oder in einen gesicherten Bereich gebracht. Ziel ist es, die Rettung von Besuchern mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit sicherzustellen."Die neuen Theater-Guides werden auch in Zukunft zur Verfügung stehen. Eine Besonderheit die es in Theatern noch nicht oft gibt. Sie besorgen auf Wunsch ein Getränk, helfen im Notfall, informieren über das Theater oder organisieren ein Taxi.", erklärt Betriebsleiter Alexander Hass, als Betreiber des Theaters, dem Eigenbetriebes Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KTS).Entsprechende Besucher können sich eine Woche vor der Veranstaltung beim KTS unter der Tel.-Nr. 0581-800 6566 oder der E-Mail Adresse amenzel@kultur-uelzen.de melden.Der Service ist kostenfrei.Die noch ausstehenden Arbeiten an der Rampenanlage im Außenbereich lassen derzeit einen Theaterbesuch für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, leider noch nicht zu.Die Arbeiten an der Notausgang-Rampenanlage werden Mitte Februar fortgesetzt.Rollstuhlfahrer, die bereits Tickets für kommende Veranstaltungen gekauft haben, werden gebeten sich an die entsprechende Vorverkaufsstelle zu wendenDie Hansestadt Uelzen hat aus eigenen Mitteln rund 5,9 Millionen Euro in das im Jahre 1970 erbaute Theater investiert. Neben neuer Technik wurde das Haus auch aufwendig energetisch saniert. Eine eigene Solaranlage erzeugt nun den Strom.Fördermittel in Höhe von 600.000 Euro fließen für die energetische Sanierung aus EU-Mitteln. Auch der Landkreis Uelzen hat einen Zuschuss Förderung bis zu einer Million Euro bewilligt.Informationen unter www.theater-uelzen.dePressekontakt:Eigenbetrieb der Hansestadt Uelzen - Kultur, Tourismus - StadtmarketingAlexander HassLüneburger Straße 34 | 29525 UelzenTel: +49 (581) 800 6551Mobil: +49 (162) 136 82 06mailto:ahass@kts-uelzen.dehttp://www.kts-uelzen.deOriginal-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142561/5428426