DJ Toyota Motor verteidigt auch 2022 den Spitzenplatz beim Absatz

TOKIO (Dow Jones)--Der japanische Autobauer Toyota hat sich auch 2022 die Spitzenposition beim weltweiten Autoabsatz gesichert. Trotz Produktionsengpässen und Engpässen bei Halbleitern blieben die Fahrzeugverkäufe, einschließlich des zur Gruppe gehörenden Lkw-Bauers Hino und Daihatsu, mit 10,48 Millionen Einheiten nahezu stabil (minus 0,1 Prozent). Der Volkswagen-Konzern als schärfster konnte die Absatzdelle aus dem ersten Halbjahr aufgrund von Lieferproblemen bei Vorprodukten und teilweisen Produktionsunterbrechungen im zweiten Halbjahr nicht ausgleichen und verbuchte für 2022 insgesamt ein Absatzminus von 7 Prozent auf 8,26 Millionen Fahrzeugen.

Im Dezember hatte VW dank besserer China-Geschäfte allerdings die Nase vorn und verbuchte einen Anstieg der weltweiten Verkäufe aller Konzernmarken um 18 Prozent auf 842.300 Einheiten. Bei Toyota zeigte sich im Dezember ein Absatzrückgang um 1,7 Prozent auf 917.470 Fahrzeuge. Zur Begründung nannte Toyota Lieferengpässen bei Teilen auch infolge der Ausbreitung von Covid-19.

Die Situation bleibe wegen der Halbleiterknappheit und Covid-19 schwer vorhersehbar, erklärte Toyota. Aber man werde "die Situation bei der Teileversorgung weiterhin sorgfältig überwachen und plötzliche Produktionseinbrüche so weit wie möglich minimieren und alle Anstrengungen unternehmen, so viele Fahrzeuge wie möglich zum frühestmöglichen Zeitpunkt an die Kunden" auszuliefern.

