FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.01.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 900 (1040) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS EUROPAEISCHE UTILITIES TO 'UNDERWEIGHT' - BANKEN NUN 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS EUROPEAN UTILITIES TO 'UNDERWEIGHT' - BANKS NOW 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 555 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 625 (590) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONEYSUPERMARKET,COM TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - CREDIT SUISSE RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1800 (1760) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MARSHALLS GROUP TARGET TO 479 (629) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS REDROW PRICE TARGET TO 380 (390) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES REDROW ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2700 (2640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - NUMIS CUTS RENTOKIL TO 'HOLD' - PRICE TARGET 470 PENCE - SOCGEN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1060 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 1510 (1420) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3400 (3200) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT)



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

