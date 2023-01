Wiesbaden, Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin (ots) -Studierende und Absolvent:innen der AMD Akademie Mode & Design präsentieren im Rahmen der STAGE.23 erstmals seit der Corona-Pandemie ihre Abschlusskollektionen wieder live auf der Bühne. Vom 16. bis 24. Februar veranstaltet die AMD STAGE-Shows in Hamburg, München, Berlin und Wiesbaden (in Kooperation mit Düsseldorf)."Erstmals in diesem Jahr findet die STAGE an mehreren Standorten statt Wir freuen uns auf facettenreiche Shows mit innovativen Designs von jungen Nachwuchstalenten aller AMD-Studiengänge", sagt Prof. Dipl.-Des Ulrike Nägele, Studiendekanin für Mode Design (B.A.).Nicht nur auf den Laufstegen sind die Ergebnisse des kreativen Nachwuchses zu sehen, sondern auch in Ausstellungen mit Foto- und Modestrecken, Portfolios und Projektpräsentationen.Detaillierte Informationen zu den einzelnen Shows, Kartenverkauf &-preis, Themen und Präsentierenden: https://www.amdnet.de/shows/AMD STAGE: ALLE SHOWS AUF EINEN BLICK@AMD Hamburg à Wann: 18.02.2023, 18 - 19:30 Uhr & 21 - 22:30 Uhr, Wo: Halle 424, Oberhafenquartier, Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg@AMD München à Wann: 16.02.2023, ab 14 Uhr, Wo: Bayrisches Nationalmuseum, Prinzregentenstraße 3, 80538 München@ AMD Wiesbaden & Düsseldorf à Wann: 24.02.2023, 20 Uhr, Wo: Landesmuseum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden@AMD Berlin à Wann: 24.02.2023, 19 Uhr, Wo: TON 1 Atelier Gardens, MetFilm School Berlin, Oberlandstraße 26-35, 12099 BerlinPressekontakt:Sina BlaschkeCommunications Managerin - Lifestyle-Kommunikationsina.blaschke@amdnet.de+49 160 5239698AMD Akademie Mode & Designwww.amdnet.deHochschulen Fresenius GmbHIm MediaPark 4c· 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59909/5428544