Jetzt also doch: Amazon erhöht den Mindestbestellwert bei Standardsendungen von 29 auf 39 Euro. Anzeichen dafür hatten wir schon vor ein paar Tagen gesehen. Für die Kund:innen ist das einmal mehr eine Verschlechterung des Services. Amazon hebt den Mindestbestellwert für die versandkostenfreie Lieferung an - von bisher 29 auf 39 Euro. Das hat das Unternehmen jetzt auf seiner Website bekannt gegeben. All das gilt natürlich nur für jene Kund:innen, die nicht die Versandkosten-Flatrate Amazon Prime gebucht haben. Die zahlen allerdings ohnehin bereits seit vergangenem Herbst deutlich mehr für den ...

