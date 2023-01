Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat zugelegt Das ifo Beschäftigungsbarometer stieg im Januar auf 100,2 Punkte, nach 99,6 Punkten im Dezember. Der schwindende Pessimismus in der deutschen Wirtschaft zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt. In der Industrie ist das Beschäftigungsbarometer merklich gestiegen. Insbesondere im Maschinenbau und der Elektroindustrie werden neue Mitarbeiter gesucht. Auch bei ...

