Hamburg (ots) -PR und Pressearbeit sind in der heutigen Zeit ohne die Verwendung von Bildmaterial kaum noch vorstellbar. Doch was muss man für die rechtssichere Verwendung von Bildern, Grafiken und Visuals wissen und berücksichtigen? Vera Walter erläutert die wesentlichen Grundzüge und gesetzlichen Rahmenbedingungen zu Urheberrecht und Bildrechten für PR und Pressearbeit.Der Rechtsrahmen für die Verwendung von Bildern und Praxistipps für die UmsetzungFotos und Grafiken sind ein wichtiger Baustein in der PR und erzeugen deutlich mehr Aufmerksamkeit für Ihren Content. Doch was müssen Sie aus juristischer Sicht bei der Verwendung von Bildern beachten? Welche Nutzungsrechte gilt es zu sichern? Welche Angaben und Bildinformationen müssen eingepflegt werden, und wie sieht eine gute und rechtssichere Bildunterschrift aus? Und darf man nach der DSGVO auf eigenen Veranstaltungen überhaupt noch Fotos ohne Einwilligung der Betroffenen machen?Diese Schulung erläutert Basiswissen für die rechtssichere Kommunikation mit Bildern und Grafiken - auch für Laien nachvollziehbar. Damit erhalten Sie hilfreiche Informationen für die praxisnahe Berücksichtigung des Urheberrechts.Vera Walter vermittelt das Thema als versierte Kennerin von Rechtsfragen rund um PR, Pressearbeit und professionelle Kommunikation. Im Fokus steht eine anschauliche und praxisnahe Vermittlung des Themas, auch anhand von Beispielen.Programm:- Relevante Rechtsgrundlagen wie Urheberrecht und DSGVO- Praxistipps für die Nutzung verschiedener Bildquellen und für die Anfertigung von Fotos auf Veranstaltungen- Checklisten für Lizenzvereinbarungen und Bildnutzung- Umgang mit Bildunterschriften und Metadaten- Kenntnis über Rechtsfolgen und RisikenDiese Inhouse-Schulung ist geeignet für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmens-, Produkt- und Markenkommunikation, die wenig oder keine Erfahrung in juristischen Belangen haben. Insbesondere PR-Profis aus Agenturen, aber auch Marketeers, Berufseinsteiger*innen und Startups profitieren von diesem Basiswissen.Referentin Vera Walter betreut als Rechtsreferentin alle juristischen Fragen und Compliance- Angelegenheiten bei news aktuell und ist seit 2003 zudem interne Datenschutzbeauftragte. Durch ihre langjährige Erfahrung in der PR-Branche und ihr umfassendes rechtliches Wissen ist sie eine bei Kunden und Geschäftspartnerinnen gefragte Expertin. Besonders intensiv beschäftigt sie sich mit den ThemenUrheber- und Wettbewerbsrecht in der PR, Interessenabwägung im Datenschutz und IT-Sicherheit im Internet und den neuen Medien.EckdatenDauer: ca. 1,5 - 2 StundenKosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem AnpassungsbedarfTermin: nach AbspracheDurchführung: als Online-FormatMehr Informationen zur news aktuell Academy: https://www.newsaktuell.de/academy/Pressekontakt:Ansprechpartner für Nachfragen und ein konkretes Angebot:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5428585