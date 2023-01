DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod AG im fortgeschrittenen Status der EU-Rollout Planung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Herisau, Schweiz (pta/30.01.2023/12:00) - Montag, 30. Januar 2023 12:00 CET

Die QluPod AG gibt bekannt nun Fortschritte im EU-Rollout melden zu können. Wie schon in einer vorherigen Mitteilung erwähnt wurde Adam Piekarski hierfür verpflichtet. Als erstes Land wird Deutschland beliefert, sobald der Vertrieb der QluPod's dort erfolgreich gestartet wurde, wird der Schweizer und österreichische Markt folgen.

Lokale Partner in Deutschland, wie ein Lager-und Versandzentrum, wurden mittlerweile identifiziert und sind für den Vertriebsstart in Verhandlung.

Die Programmierung der iOS®-Applikation kommt gut voran und wird den ersten QluPod Kunden nach dem Durchlauf des Apple Store Aufnahmeprozesses zur Verfügung gestellt werden.

Über die QluPod AG:

QluPod ist ein HealthTech-Start-up-Unternehmen, das gegründet wurde, um die wachsende Nachfrage von Verbrauchern und Kliniken nach innovativen und benutzerfreundlichen tragbaren Geräten und unterstützender Software für die Telemedizin zu nutzen.

QluPod ist ein tragbares Gesundheitsüberwachungsgerät mit 6 Vitalwerten, das EKG, Blutzucker, Blutdruck, Blutsauerstoff, Herzfrequenz und Körpertemperatur erfasst.

Die Daten des QluPod werden in Echtzeit über die App von Ihrem iOS®-oder Android®-Telefon an Ihren Betreuer, Arzt oder eine andere verantwortliche Person in der ganzen Welt gesendet.

Kontakt:

Kasernenstrasse 35 9100 Herisau AR Schweiz Tel.: +41 (0)71 226 40 20

Investor Relations:

E-Mail: ir@qlupod.com

(Ende)

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Kasernenstrasse 35, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Steve Dando Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

