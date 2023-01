DJ PRESSEMITTEILUNG/Digitalisierung der Energiewende: GWAdriga verzeichnet erfolgreichstes Jahr seit Gründung

Mit nunmehr rund 7 Millionen Zählpunkten und 800.000 intelligenten Messsystemen unter Vertrag konnte GWAdriga im Jahr 2022 seine Position als Nummer 1 unter den unabhängigen Full-Service-Anbietern für die Smart-Meter-Gateway-Administration deutlich ausbauen. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 30 Prozent, zu dem Neukunden wie die Nürnberger N-Ergie oder die bisherigen MeteringSüd-Gesellschaften entscheidend beigetragen haben. Operativ betreibt GWAdriga für seine Kunden zum Jahreswechsel bereits rund 22.000 intelligente Messsysteme.

"Die erwartete Konsolidierung auf dem Markt für die Gateway-Administration hat begonnen und gleichzeitig wird in diesem Jahr endlich die Handbremse für den Smart-Meter-Rollout gelöst. Deswegen sehen wir auch 2023 erhebliche Wachstumspotenziale und erwarten die Marke von einer Million intelligenter Messsysteme bald erreichen zu können", beschreibt Dr. Michal Sobótka, Geschäftsführer der GWAdriga GmbH & Co. KG die Aussichten. "Diese Entwicklung unterstützen wir insbesondere mit einem standardisierten Prozessszenario, das den Wechsel auf unsere Plattform stark vereinfacht". Zusätzliche Wachstumsimpulse erwartet GWAdriga aber auch von weiteren Themen wie etwa dem CLS-Management, mit dem sich das Unternehmen bereits aktiv beschäftigt.

Nicht nur bei neuen Kunden, auch bei Mitarbeitern und Räumlichkeiten wird GWAdriga in diesem Jahr zulegen. So übernimmt das Unternehmen am Standort Kurfürstendamm 33 in Berlin aufgrund des Wachstums zusätzliche Flächen und baut das Team von derzeit 25 Mitarbeitenden weiter aus. "Wir suchen verstärkt nach neuen Kolleginnen und Kollegen, die daran mitarbeiten wollen, die digitale Infrastruktur für das Gelingen der Energiewende aufzubauen und zu gestalten", so Dr. Michal Sobótka.

GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration und das Messdatenmanagement. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das CLS-Management oder das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit mehr als 7 Mio. Zählpunkten und 800.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart-Meter-Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist.

Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(DISCLAIMER: Für den Inhalt dieser Mitteilung ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

