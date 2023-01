Baden-Baden (ots) -Buch von Arno Geiger / 10 neue Leseempfehlungen für den Februar auf SWR.de/bestenlisteDas Buch "Das glückliche Geheimnis" von Arno Geiger steht im Februar 2023 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Auf 240 Seiten schreibt er mit großer Offenheit und Witz über sein jahrzehntelanges Doppelleben. Er erzählt davon, wie er Dinge tat, die andere unterlassen. Er erzählt von überraschenden und schmerzhaften Lebenswegen, dem Weg zur großen Liebe, seinem Werdegang als Schriftsteller und von wachsender Sorge um die Eltern. Ein Buch voller Lebens- und Straßenerfahrung, voller Menschenkenntnis, Liebe und Trauer.Platz 2: "Heute ist mitten in der Nacht"; Platz 3: "Der Traum des Beobachters"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Platz 2 der SWR Bestenliste Februar belegt der Roman "Heute ist mitten in der Nacht" von Kerstin Preiwuß. Auf Platz 3 landet "Der Traum des Beobachters" von Wilhelm Genazino (https://www.hanser-literaturverlage.de/autor/wilhelm-genazino/).SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Februar 2022, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Arno Geiger: "Das glückliche Geheimnis", Hanser Verlag, 240 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5428724