SNP SE steigert Umsatz und Auftragseingang im Geschäftsjahr 2022 Heidelberg, 30. Januar 2023 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) erzielte im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022 erstmalig in der Unternehmensgeschichte mehr als 70 Mio. Euro Auftragseingang. Wachstumstreiber waren die Regionen USA, UK und Zentraleuropa. Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen ergibt sich damit ein Auftragseingang für das Gesamtjahr 2022 von rund 193 Mio. Euro. Gegenüber dem vergleichbaren (like-for-like*) Vorjahreswert entspricht dies einem Anstieg von rund 10% (2021: 192,1 Mio. Euro, like-for-like*: 176 Mio. Euro). Im gleichen Zeitraum legte der Konzernumsatz gegenüber dem vergleichbaren (like-for-like*) Vorjahreswert um etwa 8% auf rund 172 Mio. Euro zu (2021: 167,0 Mio. Euro, like-for-like*: rund 160 Mio. Euro). Das EBIT für das Gesamtjahr 2022 liegt voraussichtlich im mittleren einstelligen Millionenbereich leicht über Vorjahr (2021: 6,3 Mio. Euro). Die vorläufigen Zahlen entsprechen somit im Wesentlichen den am 18. Januar 2023 per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegebenen Werten. Der geprüfte Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wird zusammen mit der Prognose für das Gesamtjahr 2023 am 30. März 2023 veröffentlicht.

* Im Geschäftsjahr 2021 hat die SNP SE zahlreiche M&A-Transaktionen getätigt: So wurden 74,9 % der Anteile an der EXA AG mit Wirkung zum 1. März 2021 und 100 % der Anteile an der Datavard AG mit Wirkung zum 1. August 2021 erworben. Zum 1. Oktober 2021 wurden 51 % der Anteile an der SNP Poland veräußert. In der Like-for-like-Betrachtung werden die Vorjahreszahlen zur besseren Vergleichbarkeit an die Struktur des Berichtszeitraumes angepasst. Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potential ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data-Excellence Plattform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu restrukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren. Weltweit vertrauen rund 1.800 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 167 Mio. EUR. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner Investor Relations: Marcel Wiskow

