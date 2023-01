Rallys bei Chiphersteller Nvidia und Krypto-Börse Coinbase hielten die wikifolio Trader letzte Woche in ihrem Bann. Die geplatzten Übernahmefantasien beim Windparkbetreiber PNE Wind sorgten für zweistellige Kursverluste und Verkäufe vor dem Wochenende. Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Nvidia 13.74% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 2 Perion Network 11.37% Trend und Momentum 3 Salesforce.com 8.69% Trend und Momentum 4 Tesla 33.14% Selective Global Momentum Stock Picking 5 ProCredit ...

