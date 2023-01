Der unter Betrugsverdacht stehende FTX-Gründer fordert die Lockerung seiner Kautionsbedingungen - was ihm wieder Zugriff auf die Kryptowährungen der gescheiterten Börse verschaffen könnte. Das Justizministerium will dagegen seine Kommunikation beschränken - weil er versucht haben soll, Zeugen zu beeinflussen. Seit November 2022 sitzt er gegen eine Kaution von 250 Millionen US-Dollar in seinem Elternhaus fest. Als Teil der Kautionsbedingungen wurde ihm dabei der Zugang zu Kryptowährungen entzogen, die von FTX und deren Handelsarm Alameda Research gehalten werden. Zuvor hatte es Hinweise auf illegale Transfers von Alameda-Wallets ...

