Der Goldpreis tritt aktuell mehr oder weniger auf der Stelle. Das ist nach dem steilen Anstieg von mehr als 300 Dollar in den vergangenen Wochen aber auch verdient. Für Christopher Wood, Global Head of Equity Strategy bei Jefferies, aber kein Grund zur Sorge. Er ist weiterhin optimistisch für den Goldpreis."Gold hat das Jahr gut begonnen, da sich die Anzeichen verdichtet haben, dass die Erwartungen einer geldpolitischen Straffung in Amerika ihren Höhepunkt erreicht haben", schrieb Wood in seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...