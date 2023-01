Der DAX konnte am Freitag im Tageshoch bis 15.186 Punkte ansteigen, kam dann aber wieder zurück und ging direkt bei 15.150 Punkten am Widerstand aus dem Handel. Am heutigen Montag zeigt sich der DAX erneut tiefer im Bereich von 15.080 Punkten. Als Signalgeber stehen weiterhin der Widerstand um 15.150 Punkte und der 10er-EMA um 15.050 Punkten im Fokus. Prallt der DAX nachhaltig am Widerstand um 15.150 Punkte ab, wäre zunächst mit einem weiteren Kursrückgang ...

