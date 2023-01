Wiesbaden (ots) -Die für den 31. Januar 2023 angekündigte Pressemitteilung "Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Januar 2023" kann aufgrund eines technischen Problems in der Datenaufbereitung nicht zum geplanten Termin veröffentlicht werden.Die Veröffentlichung verschiebt sich in die 6. Kalenderwoche vom 6. bis 10. Februar 2023. Der genaue Veröffentlichungstermin wird in der Wochenvorschau für die 6. Kalenderwoche am Freitag, 3. Februar 2023, bekannt gegeben.+++Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5428929