Das Programm fördert die nächste Generation von führenden Persönlichkeiten im Datenbereich und bietet Hunderten von Studierenden Zugang zu Alation und praktische Erfahrungen

REDWOOD CITY, Kalifornien, der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence-Lösungen , hat angekündigt, dass sich drei neue Universitäten an der philanthropischen Initiative des Unternehmens, dem Data Intelligence Project , beteiligen. Zu den neuen Universitäten gehören die University of Arkansas at Little Rock in Arkansas (USA), die University of Cincinnati in Ohio (USA) und die University of Stirling in Schottland (Vereinigtes Königreich). Bis heute haben mehr als 420 Studierende Alation in ihren Kursen verwendet, wobei die diesjährige globale Kohorte Hunderten von neuen Studierenden über Alation praktische Erfahrungen vermittelt hat.



Das Data Intelligence Project, das im Jahr 2021 ins Leben gerufen wurde , baut eine datenkundigere, neugierigere und rationalere Welt auf, indem es die nächste Generation von Datenexperten heranbildet. Als Teil des Data Intelligence Project stellt Alation seine Data Intelligence -Plattform akademischen Einrichtungen kostenlos zur Verfügung und bietet Studierenden und Absolventen eine praktische Lernerfahrung mit einem kollaborativen Datenkatalog .

Im Rahmen des Programms haben Studierende und Lehrkräfte Zugang zu Gastrednern von Alation mit Fachwissen und Präsentationen zu Themen wie Analytik, Datenwissenschaft, Datenintelligenz, IT , Entwicklung und mehr. Darüber hinaus haben die Studierenden Zugang zu qualitativ hochwertigen Schulungsinhalten über die Alation University , um sie dabei zu unterstützen, technische Fertigkeiten zu erlernen, und die Nutzung des Datenkatalogs anzuleiten.

"Unsere Vision bei Alation ist es, eine neugierigere und rationalere Welt zu schaffen, in der alle Entscheidungen datengestützt sind", so Aaron Kalb , CDAO und Mitbegründer von Alation. "Unsere Data Intelligence-Software trägt zur Verwirklichung dieser Vision bei, aber diese utopische Welt erfordert auch datenkundiges Personal. Es liegt also in unserer Verantwortung, die akademischen Einrichtungen bei der Ausbildung der Arbeitskräfte der Zukunft zu unterstützen. Indem wir weitere Universitäten in das Data Intelligence-Programm einbeziehen, bieten wir Studierenden auf der ganzen Welt praktische Erfahrungen im Umgang mit Daten und Technologie. Wir sind stolz darauf, mit diesen visionären Pädagogen zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation von Datennutzern und Entscheidungsträgern zu inspirieren und zu befähigen."

Die University of Wisconsin-Milwaukee, eine der ersten Einrichtungen, die am Programm teilgenommen haben, geht nun in ihr drittes Jahr und kann weiterhin Erfolge bei der Ausbildung der nächsten Generation von Datenexperten verzeichnen. Die Einrichtung verlässt sich dabei auf das Programm, um die Leidenschaft der Studierenden für den Bereich der Datenintelligenz zu fördern und aufstrebenden Führungskräften die notwendigen Fähigkeiten für eine erfolgreiche Karriere zu vermitteln. Das Programm ergänzt nicht nur die bestehenden Kurse in Entwicklung, sondern macht die Studierenden auch für die mehr als 450 Unternehmen, die Alation bei der Suche nach Karrieremöglichkeiten nutzen, besser vermarktbar. Zu den Kunden von Alation gehören AbbVie , Cisco , General Mills , Hertz, Munich Re , NASDAQ, Pfizer , Raiffeisen Bank, Riot Games , Salesforce , die University of Virginia, The Very Group , Vattenfall , Virgin Australia und weitere.

"Datenintelligenz ist eines der am schnellsten wachsenden Berufsfelder, eine sehr gefragte Rolle, für die fast jede Branche Personal einstellt", so Dr. Maria Haigh , Assistant Professor an der University of Wisconsin - Milwaukee. "Viele Studiengänge vermitteln jedoch nicht die technischen Datenkenntnisse oder die praktische Erfahrung, die Studierende benötigen, um über den Seminarraum hinaus erfolgreich zu sein. Die Partnerschaft mit Alation ermöglicht es uns, unseren Lehrplan auf die reale Nachfrage zuzuschneiden und unseren Studierenden die Werkzeuge und Erfahrungen an die Hand zu geben, die sie brauchen, um ihre Karriere zu starten, egal in welcher Branche."

"Alation ist die Grundlage für den Kurs, den ich unterrichte, Data Technology Administration", so Russell McMahon , Associate Professor an der University of Cincinnati. "Es bringt ein Gefühl von Realität, Spaß und Aufregung ins Lernen, was als Professor eine Herausforderung sein kann. Darüber hinaus ist Data Governance ein relativ neues Gebiet, und das Verständnis für die Verwaltung von Daten ist äußerst wichtig. Data Governance erfordert die Zusammenarbeit mit vielen Personen auf allen Ebenen des Unternehmens, eine Fähigkeit, die wir jetzt mit Alation als einer Säule des Lehrplans fördern können."

In diesem Jahr wurde die University of Stirling in Schottland als erste internationale Universität in das Programm aufgenommen, und es wird weiter in die ganze Welt expandieren. Im Jahr 2023 wird Alation weltweit bis zu vier weitere akademische Einrichtungen auswählen, die am Data Intelligence Project teilnehmen. Universitäten, die daran interessiert sind, an der nächsten Kohorte teilzunehmen, können sich hier bewerben.

Weitere Informationen:

Lesen Sie den Blog, " How Alation Helps Students Prepare for a Career in Data (https://www.alation.com/blog/preparing-for-a-career-in-data/)" (Wie Alation Studierenden bei der Vorbereitung auf eine Karriere im Datenbereich hilft).

(https://www.alation.com/blog/preparing-for-a-career-in-data/)" (Wie Alation Studierenden bei der Vorbereitung auf eine Karriere im Datenbereich hilft). Bewerben Sie sich (https://www.alation.com/data-intelligence-project/apply) für das Data Intelligence Project.

(https://www.alation.com/data-intelligence-project/apply) für das Data Intelligence Project. Erfahren Sie, warum Alation das Data Intelligence Project ins Leben gerufen hat (https://www.alation.com/blog/starting-the-data-intelligence-project/)



Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge . Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 450 Unternehmen vertrauen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen, darunter unter anderem AbbVie, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine's Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces for Women und Best Workplaces in Tech im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern unterstützt, darunter Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo und Union Grove. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com .