Deutschlands BIP ist im Schlussquartal 2022 unerwartet geschrumpft. Dabei deutete alles auf eine leichte Erholung hin. Stehen wir jetzt doch vor einer Rezession? Das sagen die Experten.

Die Konjunktur in Deutschland steht aufgrund der Belastungen durch die Energiekrise, hoher Inflationsraten und anhaltender Lieferengpässe mit einem Bein in der Rezession. Denn laut Zahlen des Statistischen Bundesamts vom Montag ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal unerwartet um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. In den drei ersten Jahresviertel 2022 hatte es noch für ein kleines Wachstum gereicht. Deshalb waren von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen zuvor noch von einer Stagnation ausgegangen.

Selbst die Bundesregierung hat erst in der vergangenen Woche ihre Wirtschaftsprognose für 2023 nach oben korrigiert. Doch sind die neuesten Konjunkturdaten ein Zeichen dafür, dass die größte Volkswirtschaft Europas doch in eine Rezession eintreten könnte? Dies scheint zumindest wahrscheinlicher geworden. Viele Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass Deutschlands Wirtschaftsleistung auch im ersten Quartal 2023 schrumpfen wird - und von einer Rezession sprechen Ökonomen, wenn das BIP zwei Quartale in Folge unter den Vorjahreswerten liegt.

Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, befindet sich Deutschland jetzt in einer leichten Rezession: "Der schwere Absturz der deutschen Wirtschaft bleibt aus, doch eine leichte Rezession wird dennoch verzeichnet, denn auch im laufenden Quartal dürfte das deutsche BIP vermutlich nochmals leicht fallen." Hauptgrund für den stotternden Wirtschaftsmotor ist laut Gitzel die Schwäche des privaten Konsums."Die Konsumenten sind nicht immun gegen eine Erosion ihrer Kaufkraft durch die rekordhohe Inflation", sagt dazu Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Ganz ähnlich sieht das auch LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch, der eine "zumindest kurze Rezession" nun wieder als wahrscheinlicher erachtet.

Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, schließt sich dem ebenfalls an. Deutschland werde zwar um eine "fette Rezession" herumkommen. Optimistisch stimmt das Krüger allerdings nicht: "Wir haben immer breitere strukturelle Schwächen, und wir haben Wohlstandsverluste, die wir in den nächsten Jahren sicherlich nicht aufholen werden", so der Experte nach Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen.

Die gute Nachricht zum Schluss: Das Ifo-Institut rechnet mit einem leichten Aufwärtstrend ab dem Frühjahr. Das würde eine etwaige Rezession beenden.

Autor: (tl) für die wallstreet:online Zentralredaktion