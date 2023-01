Mainz (ots) -Woche 5/23Mi., 1.2.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)LNG: Zu viel, zu teuer, schlecht fürs KlimaIst der Flüssiggas-Boom ein Irrweg?Film von Steffen Mayer und Joachim OttmerKamera: Oliver Hans Wolf, Ifthikar Kazmi, Holger HahnDeutschland 2023_______________________Bitte neuen Ausdruck beachten:2.45 ZDFzoom (HD/UT)LNG: Zu viel, zu teuer, schlecht fürs KlimaIst der Flüssiggas-Boom ein Irrweg?Film von Steffen Mayer und Joachim Ottmer(von 22.45 Uhr)Kamera: Oliver Hans Wolf, Ifthikar Kazmi, Holger HahnDeutschland 2023Woche 6/23Di., 7.2.2.55 ZDF spezialState of the Union - Joe Bidens Rede an die NationBitte Änderung beachten:Moderation: Claudia BatesBitte streichen: Elmar TheveßenWoche 7/23Do., 16.2.0.45 Berlinale 2023: Die EröffnungBitte Ergänzung beachten:Moderation: Hadnet Tesfai, Jo Schück\u2003Woche 8/23Sa., 18.2.22.45 heute journalBitte Änderung beachten:Moderation: Anne GellinekBitte streichen: Marietta Slomka(Änderung bitte auch für So., 19.2.2023, 21.45 Uhr beachten.)Woche 10/23So., 5.3.Bitte Folgenänderung beachten:0.30 Inspector Barnaby (HD/UT)Das untote DorfNach den Romanen von Caroline GrahamInspector Barnaby Neil DudgeonSergeant Jamie Winter Nick HendrixSarah Barnaby Fiona DolmanDr. Kam Karimore Manjinder VirkSylvia Lennard Caroline BlakistonJulian Lennard Anthony CalfLucy Keswick Sally Phillipsund andereSchnitt: John BlackwellMusik: Jim ParkerKamera: James MossDrehbuch: Rachel Cuperman, Sally GriffithsRegie: Nick LaughlandGroßbritannien 2018("Inspector Barnaby: Wer mit Geistern spielt..." verschiebt sichauf einen späteren Zeitpunkt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5429025