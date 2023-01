EUR/USD: Deutsche Wirtschaft droht Rezession - Fed und EZB im Fokus

Das Währungspaar EUR/USD notiert zu Wochenbeginn mit 1,089 Dollar rund 0,30 Prozent im Plus. Neben der jüngsten Entwicklung zum deutschen Bruttoinlandsprodukt sehen sich Anleger in der neuen Handelswoche mit zahlreichen Wirtschaftsdaten konfrontiert.

Zentrales Thema dürften neben den Zinsentscheiden der Fed und EZB die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) sein. Bruttoinlandsprodukt in Deutschland schrumpft gen Jahresende Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Quartal geschrumpft und steht damit am Rande einer Rezession. Unter dem Strich konnte die Wirtschaft in 2022 allerdings noch mal zulegen.

Die Auswirkungen der Teuerung und der Energiekrise haben der deutschen Wirtschaft im vierten Quartal 2022 stark zugesetzt. Das sogenannte Bruttoinlandsprodukt ging von Oktober bis Dezember um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte.Insbesondere die grassierende Inflation ging zulasten der Konsumausgaben der Konsumenten. Angesichts von sogenannten Corona-Nachholeffekten konnte die Wirtschaft insgesamt noch um 1,8 Prozent zulegen.

Sollte die Wirtschaft im ersten Quartal 2023 ebenfalls zurückgehen, wäre die Rede von einer sogenannten "technischen Rezession". Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit einem Wachstum von 0,2 Prozent. "Wir gehen jetzt davon aus, dass die Rezession kürzer und milder ist - wenn sie denn stattfindet überhaupt", so Wirtschaftsminister Habeck.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

