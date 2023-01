Berlin (ots) -Die eCommerce.de Consulting GmbH, eine E-Commerce-Beratung mit Sitz in Berlin, zieht um: Um Platz für hauseigene Seminare und neue Mitarbeiter zu schaffen, verlagert sie ihren Standort von der Brandenburgischen Straße 27 in die Rosenstraße 16 in Berlin. Gründer und Geschäftsführer Nicklas Spelmeyer teilte mit, dass das neue Büro mit insgesamt 780 Quadratmetern sehr viel größer ist als das vorherige. Zudem verfügt das neue Büro über einen eigenen Schulungsraum für Events und Seminare vor Ort.Gründer und Geschäftsführer Nicklas Spelmeyer: "Mit der eCommerce.de Consulting GmbH und FBA Unstoppable haben wir ein Schritt-für-Schritt-System erstellt, das Gründern, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Selbstständigen dabei hilft, ihr Unternehmen erfolgreich zu starten oder zu skalieren. Unser Ziel ist es, den deutschen Onlinehandel zu revolutionieren - mit Strategien, die Unternehmer endlich in die finanzielle Unabhängigkeit führen. Aufgrund der hohen Nachfrage und des großen Interesses unserer Kunden sind wir innerhalb kurzer Zeit stark gewachsen. Nun benötigen wir mehr Platz, weshalb wir uns für einen Standortwechsel entschieden haben. Das neue Büro gibt uns die Möglichkeit, weiter zu expandieren. Zudem freuen wir uns darauf, unsere Kunden im neuen Schulungsraum zu spannenden Seminaren und weiteren Events begrüßen zu dürfen."Mit dem neuen Standort schafft die E-Commerce-Beratung außerdem Platz für weitere Mitarbeiter. So soll das Team zeitnah um neue Talente anwachsen, die sich persönlich und beruflich einbringen und weiterentwickeln möchten, um das Angebot des Unternehmens weiter zu verbessern. Bewerber erwartet bei der E-Commerce-Beratung eine attraktive Vergütung, ein sicherer Arbeitsplatz und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Persönliches Wachstum, die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und hohe Aufstiegschancen runden die Vorteile ab."Um mehr Kunden zu helfen, Marktführer in unserem Feld zu werden und unsere Mission gemeinsam voranzutreiben, bieten wir abwechslungsreiche Jobs in einer wachstumsstarken Branche an. In Zukunft möchten wir noch viele weitere Gründer, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Selbstständige dabei unterstützen, sich erfolgreich im E-Commerce zu platzieren. Bereits jetzt zählen wir zu den gefragtesten E-Commerce-Beratungen im gesamten DACH-Raum. Unser neuer Standort eröffnet uns nun viele zusätzliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum, die wir gern ergreifen, um unsere Mission, den deutschen Onlinehandel zu revolutionieren, voranzutreiben", so Geschäftsführer Nicklas Spelmeyer.Über Nicklas Spelmeyer:Nicklas Spelmeyer ist der Geschäftsführer der Ecommerce.de Consulting GmbH und Gründer von FBA Unstoppable. Seit über drei Jahren ist er auf der Plattform Amazon erfolgreich als Verkäufer aktiv und berät mit seinem Team inzwischen über 600 Kunden dabei, ihre Amazon-Präsenz zu optimieren. Sein Fokus liegt auf Marketing und Verkaufspsychologie. Spelmeyer ist außerdem Autor eines viel gelobten Fachbuches über Amazon-Shops und seit längerer Zeit auch bei YouTube aktiv. Er sitzt mit seinem rund 30-köpfigen Team in Berlin. Weitere Informationen unter: ecommerce.dePressekontakt:Nicklas Spelmeyerhttps://ecommerce.de/E-Mail: info@ecommerce.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Nicklas Spelmeyer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161963/5429042