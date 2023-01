Diese Woche steht ganz im Zeichen der Notenbanken und der Berichtssaison - was ist an Impulsen für die Märkte zu erwarten? Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International, spricht im Talk darüber, ob die anstehenden Zinsentscheidungen aber auch die konjunkturelle Entwicklung schon in den Kursen eingepreist sein dürften. Drohen evtl. auch im Rahmen der Berichtssaison negative Überraschungen? Ob die Börse vielleicht mit zu vielen Vorschusslorbeeren losgelegt hatte in diesem Jahr und was daraus für Anleger folgen könnte, darüber spricht der Marktexperte im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.