Zinsentscheidungen, Quartalsberichte und dazu ein Aktienmarkt in Lauerstimmung. "Es ist aktuell ein reiner Trader-Markt" erklärt Charttechnik-Experte Stefan Klotter die komplizierte Gemengelage zum Wochenstart. Dazu nimmt er sich die Charts von S&P 500 und Nasdaq vor. Manchen Analysten wird nach dem stärksten Jahresauftakt seit langem offenbar selbst etwas mulmig. Viele Investoren rechnen mittlerweile fest mit Zinssenkungen in diesem Jahr, obwohl es davon von offizieller Seite bislang überhaupt keine Signale dafür gibt. Laufen die Anleger möglicherweise gerade gegen die Wand - Warum es in den kommenden Monaten darauf ankommt, flexibel zu bleiben, wieso ein Kurswechsel der Fed gerne herbeigeredet wird und welche Rolle Hedgefonds und große Market Maker dabei spielen, erklärt Klotter im Video.