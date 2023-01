Floater bzw. Floating Rates Notes sind an das Zinsumfeld angepasste Anleihen - und die haben gerade Rückenwind. Von Vladislav Krivenkov* In der Regel ähneln Unternehmensanleihen ‚haushaltsüblichen' (Immobilien-) Krediten: Für einen bestimmten Zeitraum gilt ein fester Zinssatz, der sich während dieser Laufzeit nicht mehr ändert. Steigen die Markt-Zinsen, so freut sich der Kreditnehmer, da sich für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...