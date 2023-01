Deutsche Wirtschaft schrumpft im vierten Quartal

Werbung







Die Herausforderungen um Lieferkettenprobleme und Energiekriese schürten im vergangenen Jahr immer wieder die Angst vor der Rezession. Nun dreht sich das Wirtschaftswachstum ins Minus.



Trotz der vielen Sorgen in der deutschen Wirtschaft konnte im vergangenen Jahr in jedem Quartal ein Plus beim Bruttoinlandprodukt verbucht werden. So konnte etwa im vorangegangenen Sommerquartal noch ein Wachstum von 0,5% ausgewiesen werden. Im vierten Quartal kam es nun jedoch anders. Die Wirtschaft ist dort im Gegensatz zum Vorquartal um 0,2% geschrumpft und lag damit unter den Erwartungen vieler Experten, die lediglich eine Stagnation erwarteten. Ob sich das zu einer Rezession entwickelt, entscheidet sich dann im nächsten Quartal, da dafür die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpfen muss. Im Jahresvergleich zu 2021 ist die Wirtschaft allerdings nach wie vor im Plus, das vierte Quartal lag preisbereinigt 0,5% über dem Vorjahreszeitraum.









