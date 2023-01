Ein Entwurf einer Formulierungshilfe zur Umsetzung der EU-Notfallverordnung enthält Erleichterungen für den Bau von Windparks, Photovoltaik-Anlagen, Stromleitungen und Wärmepumpen. Die Genehmigungsverfahren für die meisten Photovoltaik-Anlagen soll so auf drei Monate verkürzt werden. Nun muss der Bundestag entscheiden.Erst in der vergangenen Woche kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Bundestag zeitnah ein zweiteiliges Solar- und ein Windpaket an. Am Montag nun gab sein Ministerium bekannt, dass ein Entwurf einer Formulierungshilfe zu Umsetzung der EU-Notfallverordnung (EU ...

