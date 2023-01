Frankfurt am Main (ots) -Jeden Montag gibt das Team "Beruf & Chance" um Ressortleiterin Nadine Bös Tipps rund um das Themenfeld Arbeit und Leben. Der neue Podcast ist über FAZ.NET und alle gängigen Podcatcher abruf- und abonnierbar.Die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) startet ab sofort den F.A.Z. Podcast "Beruf & Chance" und präsentiert pünktlich zum Wochenstart immer eine neue Folge. Die Hosts greifen im Podcast relevante Aspekte rund um das Arbeitsleben heraus - stets unter dem Aufhänger "Wie arbeite und lebe ich glücklicher?". Die Themen sind vielfältig: von Berufseinstieg, Neuorientierung, Karrieresprüngen bis hin zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mit kritischem Blick, langjähriger Erfahrung und inhaltlichem Tiefgang geben die Experten wertvolle Tipps und Denkanstöße.Der neue Podcast wird abwechselnd in zwei Formaten erscheinen: im Ratgeberformat mit einer Länge von 25-30 Minuten - hier geht es um Themen, die alle im Arbeitsleben bewegen - sowie im Interviewformat mit einer Länge von 40-60 Minuten. Bei Letzterem kommen fachkundige Gäste und beeindruckende Persönlichkeiten mit besonderen Karrieren zu Wort und berichten über ihre beruflichen Wege. Neben Nadine Bös sind Uwe Marx, Benjamin Fischer, Stefanie Diemand, Ursula Kals und Angelika Fey Hosts des neues Podcasts."Beruf & Chance" ist eine inhaltliche Erweiterung des gleichnamigen Ressorts, das am Wochenende redaktionelle Stücke rund um Job und Karriere bietet. Die F.A.Z. hat mit dem neuen Podcast nun zwölf aktive Podcasts im Portfolio.Weitere Informationen finden Sie unter: www.faz.net/podcasts "Beruf & Chance" ist hier auf FAZ.NET (https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-beruf-chance/) und auf Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/faz-beruf-chance/id1665704252), Amazon Music (https://music.amazon.de/podcasts/b0f04f1e-4ca4-4703-b108-586a7cd481b5/faz-beruf-chance), Spotify (https://open.spotify.com/show/7DjM9l27uHRxdXJcX5x8c8) und Deezer (https://www.deezer.com/de/show/5634337) abrufbar. Sie können die erste Folge direkt mit diesem Embed-Code auf Ihrer Website einbinden: :Pressekontakt:Christin KammerReferentin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1281E-Mail: c.kammer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/5429137