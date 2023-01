FourKites, führender Anbieter für Lieferkettentransparenz, startet heute seine Partnerschaft mit cargonerds um dessen digitale Frachtplattform mit markftührenden Supply Chain Visibility-Daten zu erweitern.

Dank den Daten von FourKites und den auf maschinellem Lernen basierenden geschätzten Ankunftszeiten kann cargonerds sicherstellen, dass Spediteure und ihre Kunden Sendungen über die gesamte Lieferkette hinweg tracken können sowie genau wissen, wann sie an ihrem Bestimmungsort ankommen. Mit der integrierten Lösung werden alle Sendungen auf der ganzen Welt sowohl auf der Schiene, Straße, auf dem Wasser, in der Luft sowie auf der letzten Meile in Echtzeit verfolgt.

"FourKites verfügt über das größte globale Netzwerk von Lieferkettendaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen", sagt Conrad Franchi, Gründer von cargonerds. "Mit einer End-to-End-Lösung können wir unseren Kunden die genauesten ETAs (geschätzte Ankunftszeiten) und eine effektivere Zusammenarbeit im Netzwerk bieten. Die richtigen Daten zur richtigen Zeit zu haben und genau erkennen zu können, was getan werden kann, ist der einzige Weg, um Probleme proaktiv zu lösen

sowie gleichzeitig Kosten und Gebühren zu senken."

cargonerds, ein Spin-off von Röhlig Logistics, ist ein Softwareunternehmen, das kleine und mittlere Speditionen bedient. Im Jahr 2022 wurden dank cargonerds 250.000 Seetransporte, 250.000 Luftfrachten und 150.000 Straßentransporte abgewickelt. Seine Mission ist es, das Wertpotenzial digitaler Lieferketten freizusetzen und damit für kleinere Spediteure zugänglich zu machen.

"Kleine und mittelgroße Spediteure haben oft keinen Zugang zu Lösungen für die Lieferkettentransparenz, weil es ihnen an Softwareentwicklungsressourcen und Implementierungskenntnissen fehlt", so Conrad weiter.

Jetzt können die Spediteure, die cargonerds Lösungen anwenden, zu jeder Sendung im Transport Daten direkt und sicher an ihre Lieferkettenpartner senden. Somit können ihre Kunden die Kommunikation optimieren, einfacher mit Partnern zusammenarbeiten und die Liefertreue erhöhen.

"Unsere Technologie eignet sich perfekt für Logistikdienstleister, und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit cargonerds, um unsere Präsenz weltweit zu erweitern", sagt Marc Boileau, Senior Vice President Sales, Network Operations EMEA von FourKites. "Dank der digitalen Lösung von FourKites wird die manuelle Sendungsverfolgung im Speditions- und Kundennetzwerk von cargonerds eliminiert, wodurch Zeit und Ressourcen erheblich eingespart werden. Damit können sich viele Mitarbeiter auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren."

cargonerds wird seine Software samt der FourKites-Lösung mit Fokus auf den Wert für Transportunternehmen und Verlader in einem Live-Webinar am 15. Februar vorstellen. Hier geht es zur Anmeldung.

Über FourKites

FourKites® ist die führende globale Supply-Chain-Visibility-Plattform, die die Transparenz über den Transport hinaus bis in Betriebshöfe, Lagerhäuser und Geschäfte erweitert. Täglich verfolgt FourKites mehr als 3 Millionen Paket- und Kuriersendungen auf der Straße, Schiene, auf dem Wasser

und in der Luft in über 200 Ländern. Die Plattform kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.fourkites.com

Über cargonerds

cargonerds der digitale Engel für mittelständische, global agierende Speditionen bietet Plug-and-Play-Softwarelösungen für Angebotserstellung, Buchung, Tracking und Berichterstattung. Dank dem schnellen Implementierungsprozess können internationale Luft- und Seefrachtspediteure innerhalb von 48 Stunden erste digitale Kundenerlebnisse bieten. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Logistiksoftware- und Datenanbietern wie FourKites, Magaya und WebCargo zusammen, um digitale Innovationen für 3PL-Unternehmen zu erschließen. Die Softwareprodukte können in jedes bestehende TMS- oder ERP-System integriert werden sowie ein digitales Datennetzwerk zwischen mehreren Standorten schaffen. Jährlich werden mehr als 500.000 globale Sendungen abgewickelt. Das Softwareunternehmen hat seinen Sitz in Hamburg und bietet seine Cloud-Produkte weltweit an. Weitere Informationen finden Sie unter https://cargonerds.com/.

