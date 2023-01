EQS-News: TradeMark Africa (TMA) / Schlagwort(e): Sonstiges

TradeMark Africa startet in Westafrika

Die TradeMark Africa (ehemals TradeMark East Africa) ist zuversichtlich, dass sie ihre Erfolge bei der Unterstützung von Handelsinitiativen auch in wichtigen Handelskorridoren Afrikas nutzen kann

Accra, Ghana, 30. Januar 2023: Die TradeMark East Africa, eine der weltweit führenden Organisationen für Handelshilfe, hat sich heute in TradeMark Africa (TMA) (www.TradeMarkAfrica.com) unbenannt und gleichzeitig offiziell ihre Tätigkeit in Westafrika aufgenommen. Das 2010 in Kenia gegründete Unternehmen TradeMark Africa hat dafür sein bisheriges Einsatzgebiet in Ostafrika und am Horn von Afrika erweitert und unterstützt nun auch Länder im westlichen und südlichen Teil des Kontinents. Damit ist TradeMark Africa in vierzehn Ländern Afrikas südlich der Sahara (SSA) vertreten: Kenia, Uganda, Tansania, Ruanda, Burundi, die Demokratische Republik Kongo (DRK), Südsudan, Äthiopien, Somaliland, Dschibuti, Malawi, Sambia, Mosambik und Ghana.

Bis heute hat TradeMark Africa in Ostafrika und am Horn von Afrika insgesamt über 1,3 Mrd. USD investiert, um den Zeit- und Kostenaufwand für den grenzüberschreitenden Handel zu verringern und die Exportwettbewerbsfähigkeit afrikanischer Unternehmen zu verbessern. Dies hat nicht zuletzt dazu geführt, dass die Zeit für den Grenzübertritt von Händlern um durchschnittlich 70 % und für die Zertifizierung von Unternehmen von vielen Tagen auf einige Stunden verkürzt werden konnte. Ihre Programme haben dazu beigetragen, dass sich die Gesamtzeit für den Transport eines Containers auf dem Nordkorridor vom kenianischen Hafen Mombasa nach Bujumbura in Burundi um 16,5 % verringert hat.

Im Rahmen der Ausrichtung auf Westafrika wird TradeMark Africa das Sekretariat der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) mit Sitz in Accra, Ghana, bei der Verwirklichung seiner Vision der Integration des 3,4 Billionen Dollar schweren afrikanischen Marktes unterstützen. Zudem wird TradeMark Africa mit regionalen Wirtschaftsgemeinschaften (RECs) wie der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) zusammenarbeiten, um die regionale wirtschaftliche Integration zu fördern und den Handel zu beschleunigen. Darüber hinaus wird sie mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Regierungen und Unternehmen die Chancen, die sich aus diesen Veränderungen ergeben, praktisch nutzen - insbesondere entlang des Korridors Lagos-Abidjan. Die erfolgreiche Umsetzung des AfCFTA wird den Prognosen zufolge die Einkommen in Afrika bis 2030 um 450 Milliarden Dollar steigern.

Gleichzeitig kündigte TradeMark Africa an, dass ihre neue Strategie auf den Kernkompetenzen des Unternehmens aufbauen und diese ausbauen wird. Nur so könne man sich auf die Entwicklung digitaler und ökologischer Handelskorridore konzentrieren, Afrika als bevorzugten Partner für globale Anbieter positionieren und einen integrativen Handel fördern, mit dem sich die Armut senken und gewährleisten lässt, dass gefährdete Gruppen besser in die Handelssysteme integriert werden.

Der Vorstandsvorsitzende von TradeMark Africa, Amb. Erastus Mwencha erklärte dazu: "Als führendes Aid-for-Trade (AfT)-Programm ergibt sich aus dem kontinentalen Ansatz eine wichtige Chance für die TMA, ihr wirkungsvolles Programm schrittweise auszuweiten und gleichzeitig die Bestrebungen der AfCFTA zu unterstützen, damit der freie Handel in Afrika mit hochwertigen Produkten seine volle Wirkung entfalten kann. Unser Hauptziel bleibt die Unterstützung des Handels, so wie wir es in den letzten 12 Jahren in der östlichen Region und am Horn von Afrika getan haben. Dort wurden wir gegründet und haben große Meilensteine in unseren Programmen erreicht."

David Beer, Chief Executive Officer von TradeMark Africa, erklärte: "Wir glauben, dass die Kombination aus einem regionalen und nationalen Ansatz schon immer Teil unseres komparativen Vorteils gewesen ist. Mit unserem erweiterten Aufgabenbereich freuen wir uns nun darauf, die entscheidende Ausrichtung auf den gesamten Kontinent zu nutzen, um ein schnelleres Wachstum des Handelsvolumens zu fördern und die Verbindungen zwischen den Regionen zu unterstützen. Der Schwerpunkt der TMA auf dem Abbau von Handelsbarrieren und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wird auch ein Kernelement bei der Bewältigung der künftigen Handelsherausforderungen sein. Wir setzen auf die Schaffung grüner Handelskorridore und die Verbesserung der regionalen Ernährungssicherheit."

Zu den Erfolgen von TradeMark Africa in den letzten 12 Jahren zählen der Bau und die Inbetriebnahme von 15 One Stop Border Posts (OSBP) in ganz Ostafrika, mit denen die Zeit für einen Grenzübertritt in einigen Fällen um bis zu 89 % verkürzt wurde. Darüber hinaus hat die TradeMark Africa die Einführung von 60 Single-Window-Informationssystemen für den Handel (SWIFT) in mehreren Regierungsbehörden unterstützt und damit den Zeit- und Kostenaufwand für die Beschaffung von Handelsdokumenten verringert. Zudem wurde das regionale elektronische Frachtverfolgungssystem (RECTS) für den nördlichen Korridor in Ostafrika entwickelt, das die Sicherheit der Fracht gewährleistet. Dazu kommen betriebliche Programme wie Standards, gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS) und der Abbau nichttarifärer Handelsbarrieren (NTB). Das Unternehmen unterstützte weiterhin 200.000 Frauen im grenzüberschreitenden Handel sowie kleine und mittelständische Unternehmen.

Verteilt von der APO Group im Namen von TradeMark Africa (TMA).

Medienkontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie von

Ann Mbiruru

Leiterin Kommunikation, TradeMark Africa

Ann.Mbiruru@trademarkafrica.com

Über TradeMark Africa:

TradeMark Africa ist eine Aid-for-Trade-Organisation, die 2010 mit dem Ziel gegründet wurde, den Wohlstand durch verstärkten Handel zu steigern. Die TMA arbeitet auf gemeinnütziger Basis und wird von den Entwicklungsagenturen der EU finanziert: Belgien, Kanada, Dänemark, die Europäische Union, Frankreich, Finnland, Irland, die Niederlande, Norwegen, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika. Auch die Bill and Melinda Gates Foundation leistet Unterstützung. Die TMA hat eng mit regionalen zwischenstaatlichen Organisationen zusammengearbeitet, darunter die Afrikanische Union (AU), das Sekretariat der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA), die Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC), die Zwischenstaatliche Entwicklungsbehörde (IGAD), der Gemeinsame Markt für das östliche und südliche Afrika (COMESA), die Zollunion des südlichen Afrika (SACU), nationale Regierungen, der Privatsektor und Organisationen der Zivilgesellschaft.

Die ersten beiden TMA-Phasen (2010-2024) haben zu erheblichen Fortschritten im Handel und der regionalen Integration Ostafrikas beigetragen. Zu den Errungenschaften zählen eine Verkürzung der Transitzeiten für Frachtgut, die Verbesserung der Effizienz an den Grenzen und ein Abbau von Handelsschranken. Unsere erneute Konzentration auf Digitalisierung, grüne Korridore, Ernährungssicherheit und Eingliederung wird sich in großem Umfang auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Verringerung der Armut und die Verbesserung des wirtschaftlichen Wohlstands auswirken. Hauptniederlassung in Nairobi, Kenia. Betriebsstätten und Niederlassungen: EAC-Sekretariat, Arusha, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Äthiopien, Ghana, Malawi, Mosambik, Ruanda, Somaliland, Südsudan, Tansania, Uganda und Sambia.

Weitere Informationen finden Sie unter www.TradeMarkAfrica.com

Download Bild 1: https://bit.ly/3Dp0aKT (TradeMark Africa startet in Westafrika [1])

Download Bild 2: https://bit.ly/3Y9ZVer (TradeMark Africa startet in Westafrika [2])

Download Bild 3: https://bit.ly/3JqHwWW (TradeMark Africa startet in Westafrika [3])

