Die Nato-Verbündeten hoffen, dass sich die Lage nach der Wahl wieder entspannt. Doch dafür gibt es keine Garantie. Nicht einmal in dem Fall, dass Erdogan verliert und das Ergebnis akzeptiert. Die Opposition ist längst nicht in allen Fragen einer Meinung mit dem Westen. Sollte Erdogan an der Macht bleiben, seine Provokationen auch Griechenland gegenüber fortsetzen und in der Russland-Politik sein eigenes Süppchen kochen, wird die Nato um eine Kosten-Nutzen-Analyse nicht umhinkommen: Ist die Türkei ein so wertvoller Partner, dass man ihr alle Eskapaden durchgehen lässt? Die Skepsis unter den Verbündeten wächst.



