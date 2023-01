Boomi, ein in seiner Kategorie führendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, wird von Gartner für seine Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision ausgezeichnet

Boomi wurde als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas auf den Deloitte Technology Fast 500- und Inc. 5000-Listen anerkannt, hat den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen und hat zahlreiche Auszeichnungen für seine hervorragenden Produkte und seine Kultur erhalten

Da die Nachfrage von Unternehmen nach digitaler Vernetzung, Integration und intelligenten Automatisierungslösungen weiter steigt, wächst Boomi weltweit schnell weiter

BoomiTM, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute bekannt, dass Gartner Boomi zum neunten Mal in Folge als Leader in seinem Magic Quadrant für Integration Platform as a Service (iPaaS), Worldwide, positioniert hat. Gartner bewertete 16 iPaaS-Anbieter auf ihre Fähigkeit zur Umsetzung und Vollständigkeit der Vision.

Es wird prognostiziert, dass der iPaaS-Markt bis 2026 einen Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar erreichen wird.1 Angesichts der fortschrittlichen Funktionen und der immensen Größe der iPaaS-Anbieter ist [iPaaS] für Hunderttausende von Unternehmen in aller Welt zur strategischen Integrationsplattform der Wahl geworden. In vielen Fällen hat iPaaS frühere Generationen von Integrationsplattform-Software wie Anwendungsintegrations-Suites, Datenintegrations-Tools und B2B-Gateway-Software ersetzt.2

"Boomi hat nach wie vor mehr Kunden als jeder andere Cloud-Integrationsanbieter", sagt Steve Lucas, CEO von Boomi. "Unsere selbstverwaltenden, selbstlernenden und selbstskalierenden Integrationen laufen selbständig und sparen so langfristig Zeit und Geld. Wir helfen Unternehmen aller Größen und Branchen weltweit, eine bessere Zusammenarbeit und gemeinsame Datennutzung zu erreichen, während ihre Technologieumgebungen immer fragmentierter und komplexer werden. Deshalb ist unsere Mission der digitalen Vernetzung für den Unternehmenserfolg wichtiger denn je."

Kunden aus allen Branchen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und geringeren Gesamtbetriebskosten der Cloud-nativen, einheitlichen, skalierbaren, offenen, sicheren und intelligenten Boomi AtomSphere Platform, die Unternehmen aus allen Branchen dabei hilft, ihre Geschäftsergebnisse schnell und einfach zu verbessern. Boomi verbindet jeden mit allem, überall, durch die Bereitstellung von End-to-End-Funktionen, einschließlich Integration, Stammdatenmanagement, API-Management, Workflow-Automatisierung, Datenqualitätsmanagement, B2B/EDI-Netzwerkmanagement sowie Datenkatalog und -aufbereitung.

Boomi hat vor kurzem bedeutende Neuerungen für seine Plattform und sein Geschäft angekündigt, darunter:

Produktinnovation

Schnelle API-Erstellung - Erstellung einer API mit nur einem Klick aus einem Integrationsablauf, um Entwicklern schnell sichere Dienste zur Verfügung zu stellen.

- Erstellung einer API mit nur einem Klick aus einem Integrationsablauf, um Entwicklern schnell sichere Dienste zur Verfügung zu stellen. Federal Risk Authorization Management Program (FedRAMP) Autorisierung - Der Low-Code-Workflow-Automatisierungsdienst Boomi Flow von Boomi gehört zu den anderen Diensten der Boomi-Plattform, die seit 2019 FedRAMP-autorisiert sind, darunter API Management, Integration und Master Data Hub.

- Der Low-Code-Workflow-Automatisierungsdienst Boomi Flow von Boomi gehört zu den anderen Diensten der Boomi-Plattform, die seit 2019 FedRAMP-autorisiert sind, darunter API Management, Integration und Master Data Hub. IRAP-Bewertung Die Boomi AtomSphere Platform wurde von unabhängiger Seite hinsichtlich der Cloud-Sicherheit anhand des Information Security Manual (ISM) PROTECTED der australischen Regierung bewertet. Die Sicherheitslage von Boomi für die Speicherung, Verarbeitung und Kommunikation von Informationen ermöglicht es Regierungsbehörden, die Boomi-Plattform zu erwerben, ohne ihre eigenen unabhängigen Bewertungen durchführen zu müssen.

Die Boomi AtomSphere Platform wurde von unabhängiger Seite hinsichtlich der Cloud-Sicherheit anhand des Information Security Manual (ISM) PROTECTED der australischen Regierung bewertet. Die Sicherheitslage von Boomi für die Speicherung, Verarbeitung und Kommunikation von Informationen ermöglicht es Regierungsbehörden, die Boomi-Plattform zu erwerben, ohne ihre eigenen unabhängigen Bewertungen durchführen zu müssen. B2B/EDI für die Automobilbranche Unterstützung des ODETTE-Standards für eine schnellere Interoperabilität mit der Automobil-Lieferkette des Kunden.

Erweiterungen für Citizen Integrator/Unternehmenstechnologen

Erweiterter Boomi Discover Catalog Mehr gebrauchsfertige Rezepte zur Vereinfachung der Integration.

Mehr gebrauchsfertige Rezepte zur Vereinfachung der Integration. Vereinfachtes visuelles Erlebnis Neue Ikonographie, dynamische und reaktionsschnelle Benutzerinteraktion, die die Grundlage für ein ansprechendes Benutzererlebnis bildet.

Neue Ikonographie, dynamische und reaktionsschnelle Benutzerinteraktion, die die Grundlage für ein ansprechendes Benutzererlebnis bildet. Beschleunigte Produkteinführung Die Plattform und die Willkommensseiten machen es dem Citizen Integrator/Unternehmenstechnologen leicht, seine Tätigkeit aufzunehmen.

Erweiterte Führungsqualitäten und globale Reichweite

Ausbau der Führungsrolle Boomi hat kürzlich Steve Lucas zum Chief Executive Officer ernannt, einen dreifachen CEO mit mehr als 27 Jahren Erfahrung in der Führung und dem Betrieb einiger der weltweit innovativsten, globalen Unternehmenssoftwareunternehmen. Bevor er drei Jahre lang iCIMS aufbaute, war Lucas in leitenden Positionen bei Adobe, Marketo, SAP und Salesforce tätig und bringt besondere Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Datenmanagement, Platform as a Service und Integration mit. Als CEO von Marketo führte Lucas eine bedeutende Produkterweiterung und ein Plattformwachstum durch, was zur Übernahme des Unternehmens durch Adobe im Wert von 4,75 Milliarden Dollar führte.

Boomi hat kürzlich Steve Lucas zum Chief Executive Officer ernannt, einen dreifachen CEO mit mehr als 27 Jahren Erfahrung in der Führung und dem Betrieb einiger der weltweit innovativsten, globalen Unternehmenssoftwareunternehmen. Bevor er drei Jahre lang iCIMS aufbaute, war Lucas in leitenden Positionen bei Adobe, Marketo, SAP und Salesforce tätig und bringt besondere Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Datenmanagement, Platform as a Service und Integration mit. Als CEO von Marketo führte Lucas eine bedeutende Produkterweiterung und ein Plattformwachstum durch, was zur Übernahme des Unternehmens durch Adobe im Wert von 4,75 Milliarden Dollar führte. Globales Wachstum Boomi ist auch weiterhin schnell gewachsen und hat kürzlich seine globale Präsenz in Japan erweitert, um der wachsenden Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden.

Als kategorieführendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über eine wachsende Gemeinschaft von mehr als 100.000 Mitgliedern und eines der größten Arrays globaler Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen besitzt ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen, darunter Amazon Web Services, Google und Microsoft.

Boomi wurde kürzlich in die Deloitte Technology Fast 500- und Inc. 5000-Liste als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas aufgenommen. Boomi wurde außerdem mit zwei internationalen Stevie® Awards für das Unternehmen des Jahres und die Produktinnovation, dem Gold Globee® Award in der Kategorie Platform as a Service (PaaS) und dem Merit Award for Technology in der Kategorie Cloud Services sowie dem Stratus Award als Global Leader in Cloud Computing 2022 ausgezeichnet und erhielt die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide, einer definitiven Liste der bemerkenswertesten Programme von branchenführenden Technologieanbietern, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Kanal anbieten. Boomi hat auch zahlreiche Auszeichnungen als bevorzugter Arbeitgeber erhalten, darunter eine kürzliche Auflistung als einer der besten Arbeitgeber des Inc. Magazine's Best Workplaces.

Um mehr über den iPaaS-Markt und die Anerkennung von Boomi zu erfahren, lesen Sie den Gartner-Bericht: "Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Worldwide".

Gartner Haftungsausschluss:

Gartner, Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Worldwide, Keith Guttridge, Andrew Comes, Saikat Ray, 24. Januar 2023

Gartner empfiehlt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Hinweis: Boomi war von 2014 bis 2019 als Dell Boomi bekannt.

Über Boomi

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier im Bereich Cloud-basierter Integration Platform as a Service (iPaaS) und heute führendes globales Software as a Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren, während sie Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das ‚B'-Logo, Boomiverse und AtomSphere sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

