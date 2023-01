ViewLift, ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Streaming- und OTT-Lösungen, kündigte heute wichtige Schritte in Europa an, die das Unternehmen im Rahmen seines Engagements unternimmt, den Konsum von Inhalten und die Ansprache und Bindung von OTT-Zuschauern in dieser Region zu revolutionieren.

CEO Rick Allen hält Keynote auf dem Content Production and Distribution Summit 2023 des ISE Europe

Im Sinne des Europa-Engagements von ViewLift wird Rick Allen, CEO von ViewLift, am 31. Januar 2023 eine Eröffnungs-Keynote auf dem Content Production and Distribution Summit des ISE Europe 2023 halten, der in Barcelona (Spanien) stattfindet.

Die Keynote von Rick Allen wird die teilnehmenden Inhaltseigentümer und Marken darauf vorbereiten, Video-Streaming und spezialisierte Inhalte zu nutzen, um Kunden direkt zu erreichen und anzusprechen und die herkömmlichen, von Intermediären kontrollierten Modelle zu durchbrechen.

"Verbindung ist die neue Währung. Die Stärkung der direkten Beziehungen mit den Verbrauchern, anstatt auf die altmodischen, aber teuren Prime-TV-Sendeplätze und andere ähnliche Intermediäre-Plattformen zu setzen, bietet aktuell selbst aufstrebenden Marken eine realistische Chance", sagte Allen. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit weitsichtigen Marken, die die herkömmlichen Wege der Kundenansprache durch ansprechende Inhalte und neue Distributionsmodelle ersetzen wollen."

Fabio Gallo kehrt zu ViewLift zurück

Der ehemalige Vice President of Sales von ViewLift, Fabio Gallo, der zuletzt Head of Product bei LaLiga Tech war, kehrt als General Manager für Europa und Asien zu ViewLift zurück.

Gallo leitete bei LaLiga Tech die weltweite Entwicklung und Umsetzung neuer Initiativen, Lösungen, Partnerschaften und Innovationen. Als Führungskraft, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt, entwarf Gallo während seiner Zeit bei LaLiga Tech eine einheitliche Produktstrategie, die sicherstellte, dass die Kundenbedürfnisse im Vordergrund der Produktentscheidungen standen.

Vor LaLiga Tech leitete Gallo den Vertrieb von ViewLift im Raum EMEA, APAC und in Lateinamerika. Von Europa aus war er für die Markteinführungsstrategie von ViewLift in seinen Regionen zuständig.

Gallo verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte währende Expertise in der Sport- und OTT-Technologiebranche und hat bedeutende digitale Transformationsprojekte für den FC Barcelona und Dorna Sports (MotoGP) geleitet.

Rick Allen, CEO von ViewLift, kommentierte die Berufung von Gallo mit den Worten: "Europa und Asien entwickeln sich schnell zu Hotspots für Video-Streaming und OTT, die durch die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Regionen gestärkt und noch vielschichtiger werden. Diese Chance zeigt sich in den steigenden Abonnementumsätzen, die bis 2025 in Europa voraussichtlich 18,24 Milliarden Dollar erreichen werden. Fabio hat mit seinem bewährten Know-how dazu beigetragen, dass die Kunden von ViewLift mit maßgeschneiderten Lösungen, die ihre OTT-Technologieinvestitionen maximieren, an der Spitze bleiben können. Wir sind sicher, dass er mit seiner Rückkehr zu ViewLift die Messlatte noch höher legen wird."

Über ViewLift

ViewLift ist eine Full-Service-Vertriebsplattform für digitale Inhalte, die Medienunternehmen, Sportligen und -teams, Sendeanstalten und weitere Akteure in die Lage versetzt, ihre Inhalte über native Marken-Apps auf wichtigen OTT-Geräten wie im Internet, auf Mobilgeräten, mit dem TV verbundenen Geräten, Smart-TVs und Spielkonsolen zu monetarisieren. ViewLift deckt das gesamte digitale Ökosystem ab und ist mit den einzigartigen Anforderungen und Best Practices der einzelnen Geräte vertraut. Weitere Informationen finden Sie unter www.viewlift.com.

