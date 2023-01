Tagesausblick für 31.01.: Anleger vor Notenbankentscheidung zurückhaltend. Coba und SAP im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Im Vorfeld der Zinsentscheidung seitens der EZB und der Fed in dieser Woche hielten sich die Investoren heute mehrheitlich mit neuen Engagements ein wenig zurück. Neue Wirtschaftsdaten vermochten ebenfalls keine signifikaten Impulse zu setzen. Zwar stieg die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Januar deutlich an. Allerdings sank einer ersten Schätzung zufolge das BIP in Deutschland im vierten Quartal 2022 um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Damit stieg das BIP in Q4 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur noch um 1,1 Prozent. So schlossen DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 mit Kursverlusten zwischen 0,1 und 0,5 Prozent.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen 10jähriger Staatspapiere mehrheitlich leicht an. Die Renditen europäischer Papiere erreichten dabei den höchsten Stand seit drei Wochen. Die Notierungen für Gold und Silber setzten derweil ihren Seitwärtstrend der zurückliegenden Wochen fort. Ohne klare Richtung präsentierte sich heute auch der Ölpreis. Am Mittwoch wird die Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Am Donnerstag folgt die EZB. Es ist also durchaus mit Ausschlägen an den Finanzmärkten in dieser Woche zu rechnen.

Unternehmen im Fokus

Die Commerzbank meldete Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr. Demnach fuhr das Bankhaus einen überraschend hohen Gewinn ein. Die Aktie legte heute leicht zu und setzte damit den Aufwärtstrend fort. Daimler Truck steigt beim Motorenhersteller Deutz ein und zählt mit knapp vier Prozent zu den Großaktionären. Die Deutz-Aktie machte daraufhin ein Sprung nach oben. Jenoptik hat einen Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich erhalten. Die Aktie gab dennoch leicht nach. Morgan Stanley hat Meldungen zufolge, Gespräche über einen möglichen Verkauf ihrer Anteile am Windparkentwickler PNE gestoppt. Damit ist die Übernahmefantasie zunächst verflogen und die Aktie brach um knapp ein Fünftel ein. Renault und Nissan gaben die Neuordnung ihrer Partnerschaft bekannt. Dabei wird Renault die Beteiligung an Nissan von 43 Prozent auf 15 Prozent reduzieren. Die niederländische Kartellbehörde ACM hat die geplante Fusion von RTL Nederland und Talpa Network abgelehnt. Die Aktien des Medienkonzerns RTL Group reagierte kaum. SAP profitierte von positiven Analystenkommentaren.

Bei den Strategie- und Themenindizes verbuchten defensive Branchen wie der STOXX®600 Food & Beverage, STOXX®600 Healthcare und STOXX®600 Telecom heute leichte Kursgewinne. Der European Biotech Index sackte auf die 200-Tagelinie nach unten ab und auch der Solactive Blockchain & Crypto Technologies sowie der Global eSports & Gaming Index mussten heute Federn lassen.

Morgen werden in Europa unter anderem Atoss Software, Spotify, UBS, UniCredit und Vantage Towers Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. In den USA stehen die Daten von AMD, Amgen, Caterpillar, ExxonMobil, General Motors, McDonalds, Pfizer, Snap und UPS zur Veröffentlichung an.

Wichtige Termine

Fed beginnt ihre zweitägige Zinssitung

China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen, Januar

Frankreich: BIP Q4, erste Schätzung

Frankreich: Konsumausgaben, Dezember

Deutschland: Einzelhandelsumsatz, Dezember

Frankreich: Verbraucherpreise, Januar, vorläufig

Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, Januar

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

Eurozone: BIP Q4, vorläufige erste Schätzung

Italien: BIP Q4, vorläufig

Deutschland: Vorläufiger Verbraucherpreisindex, Januar

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolio-Updates und der CSPP-Wertpapierleihdaten

USA: Einkaufsmanagerindex Chicago, Januar

1600 USA: Verbrauchervertrauen, Januar

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.175/ 15.260/15.430/16.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.360/14.550/14.920/15.000 Punkte

Nach einem schwachen Auftakt und einem Rücksetzer auf 15.000 Punkte übernahmen mittags die Bullen das Zepter und schoben den DAX® in Richtung der Widerstandsmarke von 15.175 Punkten. Ein Ausbruch über das Level gelang zwar nicht. Allerdings schloss der Leitindex nur knapp darunter. Gelingt es, diese Meßlatte zu überwinden, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.260 Punkten. Unterstützung findet der Index weiterhin bei 14.920 Punkte.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 07.10.2021 - 30.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2016 - 30.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HB4AK5 264,24 11.500 27.500 16.06.2023 DAX® HB4UFQ 330,94 10.500 35.000 15.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.01.2023; 17:45 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 22,35 15 14.145,953197 14.650,963726 Open End DAX® HC01HP 15,14 20 14.398,492797 14.777,173158 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.01.2023; 17:45 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 8,86 -15 16.158,798746 15.653,028345 Open End DAX® HC30J6 5,30 -20 15.906,259147 15.527,690179 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.01.2023; 17:45 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

