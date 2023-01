DJ ENERGISME: Chiffre d'affaires 2022 +35%

ENERGISME ENERGISME: Chiffre d'affaires 2022 +35% 30-Jan-2023 / 18:20 CET/CEST Dissemination of a French Regulatory News, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiffre d'affaires 2022 à 4,7 MEUR,

un niveau supérieur aux attentes.

Dynamique commerciale soutenue avec un MRR[1] en hausse de plus de 90%.

Confiance confirmée pour l'avenir.

Energisme SA (Code ISIN: FR0013399359/ Mnémonique: ALNRG), éditeur de logiciels sur le marché de la transition énergétique annonce son chiffre d'affaires 2022 (donnée non auditée).

En (kEUR) 2022 2021 Variation 1er semestre 1 810,2 1 276,3 +42% 2ème semestre 2 849,8 2 184,0 +30% Total Chiffre d'affaires 4 660,0 3 460,3 +35%

Thierry Chambon - Directeur Général - déclare « Nous sommes satisfaits d'avoir dépassé notre objectif annoncé de 4,5 MEUR de chiffre d'affaires. Nos efforts commerciaux commencent à porter leurs fruits, Energisme disposant d'une proposition de valeur forte et reconnue. Nos équipes continuent à se focaliser sur le déploiement commercial de nos solutions qui répondent aujourd'hui, aussi bien pour le secteur privé que public, à une très forte demande, en phase avec les préoccupations actuelles liées à la flambée des prix de l'énergie, comme du décret tertiaire. Les discussions actuelles avec des acteurs référents nous rendent confiants quant à l'atteinte d'un niveau de MRR de 700 KEUR à fin 2023. »

Hausse de 35% du chiffre d'affaires

Energisme a enregistré, sur l'ensemble de l'exercice 2022, un chiffre d'affaires de 4,7 MEUR en hausse de 35% par rapport à 2021, s'inscrivant au-delà de ses attentes des 4,5 MEUR annoncés.

La dynamique commerciale d'Energisme a commencé à porter ses fruits dans un marché de la transition énergétique porteur marqué par des fortes hausses des prix, et les enjeux de réduction de consommation.

L'exercice a été marqué par la signature de contrats avec des acteurs majeurs de l'énergie, leader de leur secteur mais aussi, des grands comptes qui ont vocation à accompagner leurs clients à réduire leur facture énergétique. Energisme a également signé des contrats significatifs avec plusieurs grandes enseignes de la grande distribution, des foncières ou encore des acteurs du Facility Management.

Fort de cette dynamique, Energisme adresse aujourd'hui non seulement de nouveaux secteurs mais aussi de nouvelles typologies d'acteurs, une tendance qui devrait se confirmer sur les semestres à venir.

Progression de 90% du MRR

Le MRR facturé à fin décembre 2022 s'établit à 450 KEUR enregistrant une progression de plus de 90% comparé au MRR facturé à fin décembre 2021. Ainsi l'ARR[2] est porté à plus de 5 MEUR au 1er janvier 2023, sans tenir compte du MRR qui se fera tout au long de l'année 2023.

Cette évolution très favorable traduit l'entrée de nouveaux clients sur la période, mais aussi la hausse du prix moyen facturé auprès des clients existants, ces derniers élargissant leur demande auprès d'Energisme grâce à l'offre de services évolutive qui leur est proposée.

Confiance confirmée pour l'avenir: Une dynamique soutenue par l'urgence énergétique

Fort d'un ARR de 5 MEUR au 1er janvier 2023, et tenant compte du MRR qui sera fait tout au long de l'année, avec les entrées de nouveaux clients et la montée en puissance de la base installée, Energisme est confiant quant à ses perspectives d'afficher, sur l'exercice 2023, une croissance au moins similaire à celle enregistrée sur l'année 2022, avec un MRR anticipé autour de 700 KEUR à fin décembre 2023.

Après une année 2022 qui a généré plus de 2 000 nouveaux contrats indirects dans le public et dans le privé, Energisme entend poursuivre son développement commercial en:

-- Etoffant son équipe commerciale,

-- Renforçant ses efforts marketing par des actions ciblées, afin d'augmenter sa notoriété.

Energisme entend ainsi élargir sa base de clients grands comptes en adressant de nouveaux secteurs d'activité et de nouvelles typologies de clients (retail, collectivités, fournisseurs d'énergie,.).

Energisme pourrait également rapidement déployer une nouvelle offre à destination des ETI afin de répondre à une demande pressante de réduction de leurs factures énergétiques.

Enfin Energisme poursuit sa démarche de structuration, afin de viser le retour à une profitabilité au niveau de l'EBITDA courant du 1er semestre 2023.

À PROPOS D'ENERGISME

La raison d'être d'Energisme est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources en conciliant les données de consommations (électricité, gaz et eau) et un pilotage énergétique efficace. Fort des atouts technologiques et opérationnels de sa plateforme, Energisme fidélise une clientèle grands comptes diversifiée.

Energisme (Code ISIN: FR0013399359/ Mnémonique: ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence.

Prochaine communication: Résultats annuels 2022: le 19 avril 2023

Plus d'informations sur: Investisseurs - Energisme

Contacts

ENERGISME

Thierry Chambon - Directeur Général Relations Presse Financière

investisseurs@energisme.com Julie Garry Papin

jpapin@assetcom.fr

Pascal Ghoson - Directeur Financier Relations Investisseurs

pascal.ghoson@energisme.com Laurence Costes Rivolier

lcostes@assetcom.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] MRR Monthly Recurring Revenu ou revenu mensuel récurrent facturé.

[2] ARR Anual Recurring Revenu ou revenu annuel récurrent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulatory filing PDF file File: ENERGISME: Chiffre d'affaires 2022 +35%

1547051 30-Jan-2023 CET/CEST

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1547051&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2023 12:21 ET (17:21 GMT)