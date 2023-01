Fünf Top-Aktien für 2023: https://bit.ly/3je1GbZ Mike Seidl und Martin Goersch von America's Most Wanted stellen kostenlos ihren neuen Report zur Verfügung. Jetzt herunterladen! Der ehemalige Chefvolkswirt der EZB Otmar Issing erklärt im Interview, was er mit Blick auf die Notenbankentscheidungen in dieser Woche erwartet. Das Wichtigste: Die Aussichten für die Konjunktur in Europa seien viel besser als noch vor einigen Monaten. Den allgemein erwarteten Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten hält er für realistisch und angemessen. Zwar bleibe die Inflation nach wie vor hoch, eine größere Anhebung des Leitzinses sei aber den Märkten derzeit nicht zuzumuten. Wieso er zuversichtlich ist, dass sich die EZB bei ihrer Entscheidung nicht von der US-Notenbank treiben lässt und welchen Fehler Christine Lagarde & Co. unbedingt vermeiden müssen: Die Antworten gibt es im Video!