The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.01.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2023

.

ISIN Name

AU000000GME7 GME RES LTD

CA50046B1067 KOMO PLANT BASED FOODS

US5948374039 MICRO FOCUS INTL SP.ADR N

US89610F1012 TRICIDA INC. DL-,001

Gold-Geheimtipp 2023 - Diese Aktie sollten Sie kennen Experten sind überzeugt: Goldaktien gehören in jedes Depot. Das war schon 2022 so und für 2023 wird es sogar im besonderen Maße gelten. In diesem kostenlosen Report stellt der Börsen-Profi Marcel Torney eine besonders aussichtsreiche Gold-Aktie vor. Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich.