WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zum Gender-Pay-Gap:

"Frauen verdienten 2022 im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ermittelt hat. Zwar geht ein Teil des Unterschieds auf den Faktor Teilzeit zurück, aber bereinigt sind es trotzdem noch sieben Prozent. Ja, Frauen ergreifen häufig Berufe, die für die Gesellschaft zwar enorm wichtig sind, aber schlecht bezahlt werden: in der Pflege, in der Kinderbetreuung, im Supermarkt. Um den Gender-Pay-Gap, also die Lücke, zu reduzieren, müssen auch die Frauen selbst mitwirken: Sie sollten sich öfter überwinden und um gutes Gehalt verhandeln, sich Führungspositionen zutrauen und andere Frauen fördern. Ohne ihre Partner wird es aber auch nicht gelingen: Spätestens, wenn ein Kind da ist, sollten Männer mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen und im Job die Stunden reduzieren."/DP/jha