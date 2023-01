Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Sicherheits-Screening-Technologien zur Erkennung von Bedrohungen, meldete heute die Installation einer vollumfänglich betriebsfähigen, mehrere Standorte erfassenden zentralen Bildverarbeitungs- und Managementlösung für DHL Express Australia.

Die Lösung verbindet bestehende HI-SCAN 10080 EDX-2is Hochgeschwindigkeits-Scanner von Smiths Detection zur automatischen Erkennung von Sprengstoffen an Standorten in Sydney, Melbourne und Brisbane zu einem intelligenten Netzwerk, das die Analyse aller Röntgenbilder an einem zentralen Standort ermöglicht und konsolidierte Datenanalysen und -erkenntnisse bereitstellt. Die intelligente zentralisierte Screening-Lösung versetzt DHL Express Australia in die Lage, die Mitarbeitereinsatzplanung zu optimieren und die Nutzung der Sicherheitsbetreiber erheblich zu steigern, während die Betriebsausgaben insgesamt gesenkt werden.

Die Technologie soll für die sichere und effiziente Durchleuchtung internationaler Luftfracht im Einklang mit TSA- und australischen Bestimmungen genutzt werden.

Ajay Sankaran, Managing Director of Australia und Sales Director South Asia, Smiths Detection, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, eine Durchleuchtungs- und Verwaltungsplattform für DHL Australia installiert zu haben. Fernüberwachung und ein zentrales Verwaltungssystem stellen Betriebsdaten aus dem gesamten Screening-Prozess bereit und generieren wertvolle Erkenntnisse. Und gleichzeitig wird die Prüfung auf Bedrohungen und die Überwachung der Gesamtleistung erleichtert. Die Plattform lässt sich zudem problemlos erweitern, um weitere Sicherheitskontrollgeräte aufzunehmen."

"Diese Initiative hat erheblich zur Verbesserung der Prüfung von DHL Luftfracht nach allen Messwerten beigetragen: Screener-Nutzung, was zu einer über 40-prozentigen Verringerung der Röntgenbetriebsstunden geführt hat; Entscheidungszeiten und Compliance durch die gemeinsame Aufstellung in einem zweckgerichteten Screening-Raum; und Verringerung von Insider-Risiken durch die Trennung von Screener und der eigentlichen Fracht. Diese Verbesserungen wurden durch die enorm gesteigerte Transparenz in Verbindung mit der zentralisierten Verwaltung ermöglicht."

Über die Produkte:

HI-SCAN 10080 EDX-2is ist ein automatisches Erkennungssystem für Sprengstoffe, das ein Doppelsicht-Röntgensystem einsetzt, um den Betreibern einen Blick "hinter" die Objekte zu ermöglichen, während das Gepäck automatisch auf Explosivstoffe durchleuchtet wird.

MatriX Server ist ein Systemmanagement- und Bildverteilungssystem, das Röntgengeräte und Betreiberstationen miteinander verbindet. Der MatriX Server unterstützt die Handhabung der Verteilung von Bildern und Ergebnissen innerhalb eines mehrschichtigen Röntgennetzwerks.

Über Smiths Detection:

Smiths Detection ist ein weltweit führender Anbieter von Kontroll- und Detektionstechnologien für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung und städtische Sicherheit. Mit mehr als 70 Jahren praxiserprobter Erfahrung liefert Smiths Detection die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor Bedrohungen durch den illegalen Verkehr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelwaren, giftigen Chemikalien, biologischen Wirkstoffen und Betäubungsmitteln um die Welt sicherer zu machen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.smithsdetection.com.

