DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 31. Januar

=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q *** 07:00 DE/Vantage Towers AG, Ergebnis 3Q 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q 07:30 DE/Atoss Software AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Cliq Digital AG, Jahresergebnis 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq 3. Quartal: +0,2% gg Vq *** 07:30 FR/Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-4,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-5,2% gg Vj *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: -2,0% gg Vm/+12,2% gg Vj zuvor: -4,5% gg Vm/+14,5% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+5,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,7% gg Vj *** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q und 2022 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: -13.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:30 DE/HDE Handelsverband Deutschland Jahres-PK *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vq/+1,7% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+2,3% gg Vj *** 11:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: -0,2% gg Vq/+1,6% gg Vj 3. Quartal: +0,5% gg Vq/+2,6% gg Vj 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q 12:20 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Townhall in Frankfurt zum Thema Generationenkapital *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +1,1% gg Vq 3. Quartal: +1,2% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 45,3 zuvor: 45,1 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 109,5 zuvor: 108,3 16:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede mit anschließender Diskussion beim "Gipfeltreffen der Weltmarktführer" in Schwäbisch Hall *** 17:00 EU/EZB und Bankenaufsicht EBA, Start Banken- stresstest 2023, Veröffentlichung von Methodik und Templates *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - EU/Europäischer Rechnungshof, Bericht zu europäischem Strommarkt - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

