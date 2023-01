PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft hat sich erstmals seit Monaten wieder aufgehellt. Wie das Pekinger Statistikamt am Dienstag mitteilte, stieg der Einkaufsmanagerindex PMI im Januar im Vergleich zum Vormonat deutlich von 47 auf 50,1 Punkte. Volkswirte hatten mit diesem Ergebnis gerechnet. Werte über 50 Punkten deuten auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität hin, Werte darunter auf eine Eintrübung der Stimmung. Die chinesische Wirtschaft wurde im vergangenen Jahr durch die strengen Corona-Regeln der Regierung stark belastet. In einer abrupten Kehrtwende gab die Führung Anfang Dezember ihre Null-Covid-Politik auf. Ökonomen rechnen nun mit einer deutlichen Erholung in diesem Jahr./jpt/DP/stk