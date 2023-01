Emittent / Herausgeber: Montano Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Montano Real Estate GmbH schließt 2022 in herausforderndem Marktumfeld mit Transaktionserfolgen in allen Assetklassen mit positivem Ergebnis ab



Montano Real Estate GmbH schließt 2022 in herausforderndem Marktumfeld mit Transaktionserfolgen in allen Assetklassen mit positivem Ergebnis ab Erfolgreiche Auflage eines Mehranleger-Spezialfonds im Bereich Public Sector für deutsche institutionelle Anleger

Erster Ankauf im hohen zweistelligen Millionenbereich auf die eigene Bilanz

Ausbau der Partnerschaft mit Carlyle Group im Segment Logistik

Assets under Management steigen um 16 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro bei Transaktionsvolumen von 500 Mio. Euro München, 31. Januar 2023 - Die Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), einer der führenden unabhängigen Investment-Spezialisten auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt, konnte das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 mit einem Ausbau der Geschäftsfelder und Transaktionserfolgen in allen für das Unternehmen relevanten Assetklassen mit einem positiven Ergebnis abschließen. "2022 war für alle Markteilnehmer eine echte Herausforderung: geopolitische Krisen, eine stark steigende Inflation und - für unsere Branche besonders relevant - ein deutlich erhöhtes Zinsniveau. Ich bin stolz auf unser Team, dass wir das Jahr dennoch so erfolgreich und mit zwar unter Vorjahr liegendem, aber weiterhin positivem Ergebnis abschließen konnten", so Montano-Gründer und Managing Partner Ramin Rabeian. "Trotz der schwierigen Marktsituation haben wir im letzten Jahr in allen von uns aktiv betreuten Assetklassen Geschäfte erfolgreich zum Abschluss gebracht. Diese Erfolge zeigen, dass wir uns die letzten zehn Jahre als reputabler Partner auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt etabliert haben." Für Montano gab es im vergangenen Geschäftsjahr gleich mehrere Highlights: Erfolgreiche Auflage eines Mehranleger-Spezialfonds im Bereich Public Sector: Im Frühjahr 2022 haben wir den Montano Public Sector Fund für deutsche institutionelle Anleger aufgelegt. Erste Transaktionen für den Fonds waren die Ankäufe der Büroimmobilien SAS11 in Frankfurt und Chess House in Stuttgart. Für diesen Fonds sind in 2023 weitere Transaktionen vorgesehen.

Erster Ankauf im hohen zweistelligen Millionenbereich auf die eigene Bilanz: Ein weiteres Transaktions-Highlight war der Erwerb des Bürogebäudes Duisburg Central Office (DCO) im Quartier 1. Es wurde im Frühjahr 2022 als erstes eigenes Objekt im Rahmen der Warehousing-Strategie vorübergehend auf die Montano-Bilanz gekauft und dann an institutionelle Anleger platziert.

Ausbau der Partnerschaft mit Carlyle Group im Segment Logistik: Im Rahmen der im September 2021 vereinbarten Partnerschaft haben Montano und der weltweit tätige Investmentmanager Carlyle im vergangenen Jahr gemeinsam insgesamt sieben Logistikimmobilien erworben. Dabei handelte es sich um Distributionsobjekte in erstklassigen stadtnahen Lagen in Deutschland. Montano ist im Rahmen dieser Partnerschaft für das Investment- und Asset Management zuständig. Damit wächst das Volumen des gemeinsamen Portfolios von Carlyle und Montano auf 25 Objekte bzw. nun mehr als 300 Mio. Euro. Der Wert des Gesamtportfolios soll durch weitere Zukäufe auf 500 Mio. Euro erhöht werden.

Asset Management und Transaktionsberatung: Für die Gold Tree Gruppe fungierte Montano als Transaktionsberater und Asset Manager beim Erwerb des rund 40.000 qm großen Technoforums in Wolfsburg, das langfristig an Volkswagen Immobilien vermietet ist, und dem Business Campus Mainz sowie beim Verkauf des Oyster Portfolios der Gold Tree Group an HIH Invest.

Deutliche Wertsteigerung durch aktives Asset Management: Mit dem Verkauf des Bürogebäudes KÖ3 in Eschborn an CONREN Land konnte Montano erneut zeigen, dass sich aktives Asset Management positiv auf die Wertsteigerung des jeweiligen Objekts auswirkt und so auch in turbulenten Zeiten potenzielle Käufer überzeugt. Der KÖ-Campus besticht insbesondere durch seine diversifizierte Mieterstruktur, seine moderne Gestaltung und das Potenzial für weitere dedizierte ESG-Maßnahmen. Assets under Management steigen um 16 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro bei Transaktionsvolumen von 500 Mio. Euro Den Wert seiner Assets under Management hat Montano im Geschäftsjahr 2022 auf 1,8 Mrd. Euro gesteigert. Dies entspricht einem Plus von 250 Mio. Euro oder gut 16 Prozent gegenüber 2021 (1,55 Mrd. Euro). Die betreute Vermietungsfläche erhöhte sich um 190.000 qm auf insgesamt rd. 800.000 qm. "2022 war ein weiteres spannendes Jahr in unser nunmehr zehnjährigen Firmengeschichte. Wir haben unser Geschäftsmodell um Konzeption und Vertrieb eigener Investmentprodukte erweitert, mit dem Montano Public Sector Fund unseren ersten eigenen Mehranleger-Fonds aufgelegt und unser Team um acht Mitarbeiter vergrößert", so Sebastian Schöberl, ebenfalls Montano-Gründer und Managing Partner. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 ist der Ausbau des Public Sector-Portfolios und der Investmentsparte Social Infrastructure, die Auflage weiterer Themenfonds und die Erweiterung bestehender Individualmandate geplant. Darüber hinaus plant Montano Ankäufe von Core Plus- oder Value Add-Objekten im Segment Lebensmitteleinzelhandel sowie Investitionen in nicht ESG-konforme und gestrandete Büroimmobilien mit dem Ziel, diese neu und umweltfreundlich zu positionieren. In diesem Zusammenhang will die Gesellschaft auch ihr Eigenkapital verstärkt zum Einsatz bringen.

Über Montano Real Estate

Montano Real Estate ist einer der führenden unabhängigen Investment-Spezialisten auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. Von Büros in München, Frankfurt und Berlin aus sondieren wir den Markt. Chancen erkennen wir schnell und nutzen sie beherzt. Im Investment- und Asset Management für deutsche und internationale institutionelle Anleger haben wir langjährige Erfahrung und verfolgen dabei konsequent die Ziele Nachhaltigkeit, Rendite- und Wertsteigerung. In unserem breiten Produktportfolio bieten wir mit dem "Montano Public Sector Fund" auch einen eigenen Mehranlager-Spezialfonds an.

www.montano.eu Kontakt

Montano Real Estate GmbH

Lenbachplatz 5

80333 München

Tel +49 89 24 21 69 80 0

Email presse@montano.eu

