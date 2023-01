DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FAESER - Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird auch im Fall einer Spitzenkandidatur in Hessen bis zur Landtagswahl im Oktober Bundesministerin bleiben. Darauf hat sich die Sozialdemokratin nach Informationen der Süddeutschen Zeitung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verständigt. An diesem Freitag wird sich die hessische SPD-Vorsitzende zu ihren Plänen bei einem Hessen-Gipfel erklären. Es gilt als sicher, dass sie ihre Spitzenkandidatur erklärt. (SZ)

MALI - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwägt einen früheren Abzug der Bundeswehr aus dem westafrikanischen Mali. "Bis Mai 2024 in Mali zu bleiben, macht unter den aktuellen Bedingungen überhaupt keinen Sinn", sagte Pistorius. Die Bundesregierung hatte im November den Abzug beschlossen und den Verbleib bis Mai 20024 davon abhängig gemacht, dass die Bundeswehr nicht erneut über längere Zeiträume am Drohneneinsatz gehindert wird. Das letzte Mal seien die Drohnen "vor Weihnachten geflogen", sagte Pistorius. "Wenn unsere Soldaten und Soldatinnen das Lager nicht verlassen oder sich nur im kleinen Radius außerhalb bewegen können, weil die Drohnen nicht fliegen dürfen, dann erfüllen sie ihren Auftrag nicht. Und dann ist dieser Einsatz Geld- und Zeitverschwendung", sagte er (Süddeutsche Zeitung)

WASSERSTOFF - Die EU-Kommission will für Investitionen in die grüne Transition bis zum Jahr 2030 über 380 Milliarden Euro mobilisieren und gezielte die Produktion von Wasserstoff stärken. Dies geht aus dem Entwurf der Kommunikation hervor, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch vorstellen will. Das 18-seitige Papier liegt der WirtschaftsWoche vor. Die EU würde damit das US-Subventionspaket Inflation Reduction Act (IRA) mit ungefähr demselben Volumen an öffentlicher Unterstützung kontern. Allerdings handelt es sich dabei nicht um frisches Geld, wie das gerade erst der italienische EU-Kommissar Paolo Gentiloni gefordert hatte. Herzstück des Pakets sollen die 250 Milliarden Euro sein, die im Corona-Wiederaufbaufonds (RRF) für die grüne Transition vorgesehen sind. (Wirtschaftswoche)

ZINSEN - Finanzexperten der Unionsbundestagsaktion appellieren an Deutschlands Kreditinstitute, die zuletzt deutlich angehobenen Zinsen der Europäischen Zentralbank an die Verbraucher weiterzugeben. Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Brehm (CDU, Mitglied des Finanzausschusses) sagte der Bild-Zeitung: "Die Guthabenzinsen müssen rauf. Nach den Zinsanhebungen der EZB gibt es keine Ausreden mehr. Schlimm genug, dass die Inflation heftig an den Einkommen nagt." Dem schloss sich sein Ausschusskollege, der Abgeordnete Johannes Steiniger (CDU) an und erklärte: "Die Banken sollen endlich die höheren Leitzinsen weitergeben." Es sei nicht fair, dass so viele Banken und Sparkassen den Kunden hier nicht entgegenkommen. "Besonders Sparern, im Hinblick auf Tagesgeld und Festgeld", betonte Steiniger. (Bild)

