Vantage Tower wird beim Ausblick zuversichtlicher

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobilfunkmastenbetreiber Vantage Tower hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2022/23 dank seiner Inflationsausgleichsklauseln und des Zuwachses an Mietverhältnissen seinen Umsatz verbessert. Beim Ausblick zeigte sich der Konzern etwas zuversichtlicher und geht davon aus, die obere Hälfte seiner Gesamtjahresprognose zu erreichen. Die mittelfristigen Ziele bekräftigte die Gesellschaft.

660 neue Makrostandorte seien in den ersten neun Monaten errichtet worden, davon 410 in Deutschland. Mit jeweils 260 neuen Standorten im dritten Quartal und zweiten Quartal 2002/23 habe man die "nachhaltige Wachstumsdynamik fortgesetzt", erklärte der Konzern. Die Nicht-Vodafone-Umsatzerlöse legten um 11,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 51 Millionen Euro zu.

In den vergangenen drei Monaten belief sich der Konzernumsatz (ohne Durchleitungseinnahmen) auf 263,7 Millionen Euro, was einen Anstieg von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Im gesamten Geschäftsjahr per Ende März will Vantage Towers den Umsatz (ohne Durchleitungseinnahmen) weiterhin um 3,0 bis 5,0 Prozent steigern im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDAaL soll 550 bis 570 Millionen Euro erreichen, und der RFCF (Recurring Free Cash Flow) 405 bis 425 Millionen Euro.

