1.540 g/t Silberäquivalent auf Keno Hill durchteuft

Die weitere Auswertung von Bohrungen, die im vergangenen Jahr durchgeführt worden waren, lassen Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) und seine Aktionäre jubeln, denn die Bohrer durchschnitten erneut hochgradig vererzte Zonen mit in der Spitze bis zu 1.540 g/t Silberäquivalent über eine Länge von 1,63 Meter. Enthalten war diese besonders reich vererzte Zone in einem 20,9 Meter langen Bohrabschnitt mit einem durchschnittlichen Gehalt von 230 g/t Silberäquivalent.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage befindet sich Metallic Minerals in der angenehmen Lage, hervorragende Bohrergebnisse veröffentlichen zu können. Erneut beziehen sie sich auf das im Jahr 2022 auf Keno Hill durchgeführte Explorationsprogramm und wie schon Mitte Januar konnten auch diese Bohrlöcher auf der ganzen Linie überzeugen.



Damit zeichnet sich immer deutlicher ab, dass das Silbergebiet Keno Hill im Yukon, das nicht nur das gleichnamige Projekt von Metallic Minerals umfasst, sondern auch die benachbarte Mine von Hecla Mining (vormals Alexco Resources) und andere Liegenschaften, Kanadas wichtigstes Bergbaurevier für den Abbau von Silber ist.

Metallic Minerals durchteuft mehrfach Abschnitte mit über 1.000 g/t Silberäquivalent

Durchgeführt hatte Metallic Minerals die Bohrungen im vergangenen Jahr im Gebiet West Keno. Hier waren insgesamt in insgesamt 23 Bohrlöchern über 3.265 Bohrmeter niedergebracht worden. Sie zielten darauf ab, fortgeschrittene und ressourcenfähige Ziele zu erweitern, damit noch im Jahr 2023 eine erste Mineralressourcenschätzung gemäß dem kanadischen Bergbaustandard NI 43-101 veröffentlicht werden kann.



Das untersuchte Zielgebiet hat eine sehr interessante Historie. In den 1930er Jahren und danach wurden in unmittelbarer Nähe auf den heute Hecla Mining gehörenden Claims Bohrungen abgeteuft, die hochgradige Aderstrukturen mit Silberäquivalentgehalten von über 1.000 g/t durchschnitten. Dadurch wurde das Formo genannte Gebiet zu einem bedeutenden Teil der Mine von Hecla Mining.



Zusätzlich liegt es in einer direkten Linie zur historischen Hector-Calumet-Mine, die während ihrer Produktionszeit fast 100 Millionen Unzen Silber gefördert hat und damit die größte Einzelmine in der Region war. An diese Erfolge möchte Metallic Minerals mit seiner eigenen Exploration anknüpfen und die Ergebnisse der bislang ausgewerteten Bohrungen aus dem vergangenen Jahr deuten an, dass dieses Ziel erreicht werden könnte.