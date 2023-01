Neuer Vorstand bringt Lithiumbeteiligung wieder auf Kurs

Anzeige / Werbung Snow Lake Resources, die Lithium-Beteiligung von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) litt in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres unter einem internen Streit. Der Zwist ging mitten durch das Unternehmen und trennte das damalige Management von einem großen Teil der Aktionäre. In der Zwischenzeit hat die alte Führungsriege das Unternehmen verlassen und eine neue Mannschaft ist um einen Neuanfang bemüht. Er stellt sich aus der Sicht von Hauptaktionär Nova Minerals als ebenso konservativ wie konstru Snow Lake Resources, die Lithium-Beteiligung von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) litt in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres unter einem internen Streit. Der Zwist ging mitten durch das Unternehmen und trennte das damalige Management von einem großen Teil der Aktionäre. In der Zwischenzeit hat die alte Führungsriege das Unternehmen verlassen und eine neue Mannschaft ist um einen Neuanfang bemüht. Er stellt sich aus der Sicht von Hauptaktionär Nova Minerals als ebenso konservativ wie konstruktiv dar und wird deshalb begrüßt und mitgetragen. Mit einem Anteil von 37 Prozent aller ausstehenden Snow-Lake-Resources-Aktien war und ist Nova Minerals der größte Aktionär des Unternehmens. Nun sind Nova Minerals CEO, Christopher Gerteisen und sein Team erfreut, zu sehen, dass sich Snow Lake Ressources unter seiner neuen Führung wieder auf seine Kernkompetenzen besinnt.



Diese bestehen darin, das Thompson-Brothers-Lithium-Projekt in der kanadischen Provinz Manitoba zu entwickeln. Dazu hat das neue Managementteam von Snow Lake Resources bereits erste Ideen und Pläne vorgestellt. Sie folgen wie Christopher Gerteisen in einer Stellungnahme betonte, einem konservativen und sehr systematischen Weg. Nova Minerals unterstützt die Pläne der neuen Snow-Lake-Resources-Führung Als beeindruckend wird auch empfunden, dass die neue Snow-Lake-Führung bei der Verwirklichung ihrer Ziele eine hohe Geschwindigkeit an den Tag legt. Das oberste Ziel ist dabei, sich auf die eigenen Kernkompetenzen zu fokussieren und sehr früh positive Cashflows aus einer ersten Direktverschiffung eines einfachen Erzes und später auch aus den Verkäufen eines weiterentwickelten Spodumenkonzentrats zu generieren.



Diesen Ansatz empfindet Nova Minerals als umsichtig und gut durchdacht. Er ist auf den Nutzen aller Aktionäre ausgerichtet und wird daher von Nova Minerals nicht nur mitgetragen, sondern auch tatkräftig unterstützt. Die Aktionäre von Nova Minerals dürfen deshalb für die Zukunft erwarten, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, fortlaufend über weitere Fortschritte bei der Entwicklung des Thompson-Brothers-Projekt berichten zu können.

