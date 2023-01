Profitieren Sie von diesen vergessenen Perlen

Anzeige / Werbung

In wenigen Wochen wird Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) den Sprung vom Minenentwickler zum Goldproduzenten vollzogen haben. Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) wird nach aktueller Planung zum Ende des Jahres folgen. Dann wird Tag für Tag in beiden Unternehmen Gold produziert und damit für die investierten Aktionäre Cashflow generiert. Das sind Aussichten, die eigentlich inspirieren sollten. Doch die Anleger scheinen bei sowohl bei Classic Minerals wie auch bei Sonoro Gold immer noch damit beschäftigt zu sein, den bevorstehenden Weltuntergang einzupreisen. Falls dieser - was durchaus wahrscheinlich ist - doch nicht kommen sollte, wirken antizyklisch vorgehenden Anlegern deshalb hier große Chancen.

In den letzten Wochen ist der Goldpreis wieder kräftig gestiegen. Noch Ende Oktober, also vor etwas mehr als drei Monaten, mussten für eine Feinunze Gold lediglich 1.650 US-Dollar auf den Tisch gelegt werden. Seitdem hat sich der Preis des gelben Metalls deutlich verteuert. Anfang Dezember wurde die Marke von 1.800 US-Dollar erreicht und knapp nach dem Jahreswechsel hatte sich der Goldpreis bis auf 1.850 US-Dollar vorgearbeitet.



In der Spitze wurden im Januar Kurse von 1.948 US-Dollar gestellt. Nun träumen die Goldbullen davon, dass auch die runde Schwelle von 2.000 US-Dollar bald wieder erreicht werden kann. Interessant ist, dass sich dieser steile Anstieg des Goldpreises in einer Zeit vollzog, in der die Inflationsraten wieder leicht zurückgingen. Viele Anleger dürften sich deshalb in den letzten Monaten immer wieder verwundert die Augen gerieben haben, denn der Goldpreis stand unter Druck, als die Inflation hoch war, und stieg, als sie wieder etwas nachzulassen schien.