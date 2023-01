Der Zweiradhersteller Pierer Mobility blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. So verkauften die Österreicher so viele Motorräder, E-Bikes und Fahrräder wie noch nie.Wels AT - Der Zweiradhersteller Pierer Mobility blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. So verkauften die Österreicher so viele Motorräder, E-Bikes und Fahrräder wie noch nie. Aufgrund des Rekordergebnisses und der positiven Aussichten soll die Dividende verdoppelt werden. Die provisorischen Kennzahlen lagen im Rahmen der bereits Anfang Jahr kommunizierten Zielspanne.

