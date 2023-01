Berlin (ots) -Gute Nachrichten für mehr als fünf Millionen Raucher:innen, die sich das Rauchen abgewöhnen möchten. Die Smoke Free App unterstützt Nutzer:innen dabei, dauerhaft rauchfrei zu leben, und kann ab sofort von Ärztinnen und Ärzten sowie Psychotherapeut:innen auf Rezept verordnet werden. Alle gesetzlichen und viele private Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Nutzung der App. Wissenschaftliche Studien bestätigen die Wirksamkeit des Raucherentwöhnungsprogramms.Das Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland und für etwa 120.000 Todesfälle jährlich verantwortlich. 19 Millionen Erwachsene in Deutschland rauchen regelmäßig. Pro Jahr versuchen etwa 28 Prozent der Raucher:innen mit dem Rauchen aufzuhören, das entspricht rund 5,32 Millionen Menschen [1]. In aller Regel bleiben sie nicht dauerhaft rauchfrei.Smoke Free ist auf dem Smartphone überall verfügbarSmoke Free wurde weltweit bereits mehr als 6,3 Millionen Mal heruntergeladen und hat monatlich mehr als 200.000 aktive Nutzer:innen. Jetzt ist die App, die in Deutschland von mehr als 900.000 Menschen installiert wurde, auch auf Rezept verfügbar. Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeut:innen können Smoke Free ihren Patient:innen als digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) verordnen - als eigenständige Behandlung oder in Kombination mit einer psychotherapeutischen Begleitung oder einer Nikotinersatztherapie.Dr. David Crane, Gründer und CEO von Smoke Free, entwickelte das Programm zur Raucherentwöhnung im Rahmen seiner Masterarbeit: "Mit Smoke Free ist eine wirksame Therapieanwendung für jeden Menschen verfügbar, der mit dem Rauchen aufhören möchte. Für viele Menschen ist das die beste Entscheidung, die sie für ihre Gesundheit treffen können. Mit der App unterstützen wir sie dabei rund um die Uhr - unabhängig von Sprechstunden."So einfach funktioniert Smoke FreeDen Ausgangspunkt bildet ein Dashboard, das den Fortschritt der Raucherentwöhnung anhand verschiedener Parameter darstellt. So sehen die Nutzer:innen sekundengenau, wie lang sie schon rauchfrei sind, und können zudem verfolgen, wie viel Geld sie gespart haben. Belohnungsmarken für erreichte Meilensteine motivieren zusätzlich zum Durchhalten.In einem Tagebuch dokumentieren die Nutzer:innen sowohl ihren Erfolg als auch das möglicherweise auftretende Verlangen nach einer Zigarette. Zusätzliche Impulse erhalten sie durch tägliche Aufgaben rund um die Motivation zur Raucherentwöhnung.Ein Chatbot, der rund um die Uhr verfügbar ist, gibt den Nutzer:innen personalisierte Rückmeldungen und Tipps. Dafür fragt er die Nutzer:innen, wodurch Entzugssymptome oder das Verlangen ausgelöst werden, und stellt passgenaue Handlungsempfehlungen bereit. Im ersten Monat meldet sich der Chatbot zweimal täglich, danach sinkt die Kontaktfrequenz. Nutzer:innen können sich im Community Chat gegenseitig ermutigen, Tipps austauschen und ihre Erfolge feiern.Neu in der App: Die Nutzer:innen füttern und pflegen einen kleinen virtuellen Drachen und erhalten dafür Erfahrungspunkte, die sie wiederum in der App einsetzen können. Dieser Gamification-Aspekt lenkt sie ab, wenn das Verlangen nach einer Zigarette besonders akut ist.Studien zeigen Wirksamkeit von Smoke FreeDie Wirksamkeit von Smoke Free als Unterstützung bei der Raucherentwöhnung wurde bereits vor der DiGA-Listung in mehreren randomisiert-kontrollierten Studien nachgewiesen. Eine Studie mit 28.112 Proband:innen zeigte, dass die Bearbeitung der kleinen täglichen Aufgaben in der Smoke Free App die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen, dauerhaften Raucherentwöhnung nahezu verdoppeln [2]. Der Chatbot ließ in einer weiteren randomisierten Studie mit 57.214 Proband:innen die Wahrscheinlichkeit, mit dem Rauchen aufzuhören, um mehr als das Doppelte steigen [3]. Zudem ergab die in Deutschland durchgeführte Pilotstudie, dass ein Drittel der 76 Proband:innen auch vier Monate nach Beginn der Entwöhnung rauchfrei blieb [4].Hohe Standards für DatensicherheitWie alle zugelassenen DiGAs erfüllt Smoke Free strenge Datenschutzauflagen: Daten werden nur innerhalb der EU und Großbritannien DSGVO-konform verarbeitet. So ist gewährleistet, dass die Datenhoheit allein bei den Nutzer:innen bleibt.Quellen[1] D. Kotz, M. Böckmann, and S. Kastaun, "The use of tobacco, e-cigarettes, and methods to quit smoking in Germany - A representative study using 6 waves of data over 12 months (the DEBRA study)," Dtsch Arztebl Int, vol. 115, no. 14, pp. 235-242, 2018, doi: 10.3238/arztebl.2018.0235.[2] D. Crane, H. K. Ubhi, J. Brown, and R. West, "Relative effectiveness of a full versus reduced version of the 'smoke free' mobile application for smoking cessation: An exploratory randomised controlled trial [version 2; referees: 2 approved]," F1000Res, vol. 7, no. 0, pp. 1-17, 2019, doi: 10.12688/f1000research.16148.2.[3] O. Perski, D. Crane, E. Beard, and J. Brown, "Does the addition of a supportive chatbot promote user engagement with a smoking cessation app? An experimental study," Digit Health, 2019, doi: 10.1177/2055207619880676.[4] P. Timpel, T. Schönfelder and S. Scheibe, Pilot study of the Smoke Free app in Germany, in preparationBildmaterialProduktfoto Smoke Free Dashboard (https://mediaserver.frauwenk.de/TheMedicalNetwork/Smoke%20Free_Dashboard.jpg): Das Smoke Free Dashboard zeigt den individuellen Fortschritt der Raucherentwöhnung. / Copyright: Smoke FreeProduktfoto Smoke Free Missionen: (https://mediaserver.frauwenk.de/TheMedicalNetwork/Smoke%20Free_Missions.jpg) Tägliche Aufgaben motivieren die Nutzer:innen weiter rauchfrei zu bleiben. / Copyright: Smoke FreeÜber Smoke FreeDas Digital-Health-Unternehmen 23 Ltd., das hinter der Smoke Free App steht, wurde 2013 von Dr. David Crane in London gegründet. Er entwickelte das digitale Entwöhnungsprogramm im Rahmen seines Master-Studiums am University College London. Die Smoke Free App kombiniert Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie und der Rückfallprävention und basiert auf einer Vielzahl von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Vier randomisierte Studien weisen die Wirksamkeit der App als Unterstützung bei der Rauchentwöhnung nach. Mehr als 6,3 Millionen Menschen weltweit haben die App bereits heruntergeladen. In Deutschland nutzen mehr als 900.000 Menschen die Anwendung, die seit Januar 2023 als Digitale Gesundheitsanwendung vom BfArM gelistet wird. Das Unternehmen 23 Ltd. beschäftigt insgesamt 18 Mitarbeiter:innen. Die deutsche Tochtergesellschaft Smoke Free 23 GmbH hat ihren Sitz in Berlin. www.smokefree.dePressekontakt:Benedikt Hielscherbenedikt.hielscher@smokefree.ai+49 157 924 84 044Original-Content von: Smoke Free, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168041/5429267