Die Heizölpreise in der Schweiz und Österreich starten auf dem Vortagesniveau in den Handel und sind in Deutschland weiter gesunken. Der Ölmarkt senkt in Erwartung der heute und morgen voraussichtlich kommenden Zinserhöhungen der Zentralbanken der USA, EU und Großbritanniens die Preise. Russland schafft es bisher die ausgefallenen Rohölschiffsexporte in die EU durch Lieferungen nach Asien zu kompensieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...